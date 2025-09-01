Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Le ultime uscite e le playlist sempre con te: prova Apple Music gratis

Con Apple Music puoi ascoltare le ultime uscite discografiche e playlist curate da esperti, gratis per uno o tre mesi.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 1 set 2025
Non c'è viaggio che si rispetti senza la colonna sonora giusta. Che si tratti di un lungo tragitto in auto, di una giornata al mare o di un'escursione, avere a disposizione un catalogo infinito di brani rende ogni esperienza più speciale. Con Apple Music si accede a oltre 100 milioni di canzoni, dalle ultime uscite alle hit che hanno segnato questa estate, senza alcuna interruzione.

Il servizio è disponibile in prova gratuita sul sito ufficiale: un mese per tutti i nuovi iscritti oppure tre mesi per chi ha acquistato di recente un dispositivo Apple. L'attivazione è immediata e consente di iniziare subito ad ascoltare musica in streaming su qualsiasi device, oppure di scaricare le tracce per averle sempre disponibili anche offline.

Perché scegliere Apple Music

Apple Music non offre soltanto album e singoli, ma anche playlist curate da esperti e suggerimenti personalizzati in base ai propri gusti. Tra le funzioni più apprezzate c'è la possibilità di visualizzare i testi in tempo reale, perfetta per un karaoke improvvisato con gli amici. A questo si aggiunge il supporto all'audio Dolby Atmos, che assicura un ascolto coinvolgente e immersivo con cuffie compatibili.

Un altro punto di forza è la piena integrazione con l'ecosistema Apple, che lo rende facile e immediato da utilizzare su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, ma anche su altre piattaforme compatibili.

Grazie all'offerta in corso, è il momento ideale per provarlo: basta registrarsi sul sito ufficiale di Apple Music e approfittare dei mesi gratuiti inclusi. In questo modo sarà possibile portare con sé la musica preferita ovunque, senza limiti.

