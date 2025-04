Le truffe online proliferano sui social e sulle app di messaggistica

Negli ultimi mesi, le truffe online hanno registrato una crescita preoccupante, con i social network e le applicazioni di messaggistica istantanea Consumer Security and Financial Crime Report

A livello globale, la maggior parte delle truffe ha avuto origine dai servizi offerti da Meta Facebook responsabile del 28% dei casi WhatsApp del 21% Telegram 18% 121% rispetto ai sei mesi precedenti Instagram 7% 0,09%

Le truffe si suddividono in due categorie principali: quelle in cui la vittima viene indotta con l’inganno a effettuare un pagamento volontario prelevato senza il consenso dell’utente truffe autorizzate 14 volte superiore

Quali sono le frodi più comuni?

In Italia, la piattaforma più utilizzata per le truffe online è Telegram 50% degli illeciti WhatsApp con il 23% false offerte di lavoro biglietti falsi per eventi 17 e i 34 anni

L’aumento delle frodi digitali dimostra la necessità di interventi più incisivi da parte delle autorità e delle piattaforme online regolamenti più rigorosi e strumenti avanzati di prevenzione sensibilizzare gli utenti