Le spese delle vacanze estive senza interessi fino a 55 giorni con la carta di credito di TF Bank

Le vacanze estive sono attese da milioni di italiani, vero, ma è anche vero che in queste settimane si spenderanno più soldi che in tutto il resto dell’anno, soprattutto se si ha come destinazione una località all’estero. Per far fronte alle spese notevoli di questo periodo, lo strumento più adatto è una carta di credito, grazie alla quale è possibile anticipare il denaro per poi saldare il tutto 30 giorni più tardi o a rate con gli interessi.

Ma se 30 giorni non è un periodo di tempo sufficiente, esiste una carta di credito che posticipa il pagamento del saldo fino a 55 giorni. È la TF Mastercard Gold, la carta emessa dalla banca online svedese TF Bank, che tra le altre cose propone una quota annuale gratuita e nessuna commissione sul cambio valuta.

Forse per i biglietti aerei è tardi, ma richiedendo oggi la carta appena citata è ancora possibile effettuare la prenotazione dell’auto a noleggio ad esempio, oppure semplicemente pagare i pranzi e le cene che si faranno durante la vacanza, potendo contare inoltre sull’assenza di qualsiasi costo extra legato all’utilizzo della carta di credito in un Paese diverso dall’Italia.

Sempre inerente il viaggio, la TF Mastercard Gold offre un’assicurazione di viaggio completa se si paga almeno il 50% del proprio viaggio con la carta. La polizza in questione è quella offerta da AmTrust e propone il rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro, la copertura per annullamento viaggio fino a 3.000 euro, più la copertura contro infortuni e malattie.

Inoltre, se si ha l’abitudine di prelevare contanti quando si è in vacanza all’estero, la carta di credito della banca svedese permette di effettuare prelievi presso gli ATM che accettano carte Mastercard, tanto in Italia quanto negli altri Paesi. Ai prelievi si applica una commissione pari a 3,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.