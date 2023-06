Le SoundPEATS Free 2 sono una BOMBA e costano una MISERIA su Amazon

Le SoundPEATS Free 2 Classic sono cuffie Bluetooth 5.1 di alta qualità progettate per offrire un'esperienza di ascolto eccezionale. Con la loro connettività wireless stabile e affidabile, queste cuffie ti permettono di goderti la musica e le chiamate senza fili, in totale libertà di movimento. E oggi puoi portartele a casa spendendo solo 20€ grazie al mega sconto Amazon di ben il 48% e le spese di spedizioni gratuite via Prime.

SoundPEATS Free 2 Classic, una bomba di auricolari

Le cuffie SoundPEATS Free 2 Classic offrono una chiara qualità delle chiamate grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore integrata. Questo ti permette di avere conversazioni cristalline anche in ambienti rumorosi. Inoltre, grazie al controllo tattile intuitivo, puoi gestire facilmente la riproduzione della musica, rispondere alle chiamate e regolare il volume con un semplice tocco sulle cuffie.

Con una batteria di lunga durata, le cuffie SoundPEATS Free 2 Classic ti offrono fino a 30 ore di riproduzione continua. Puoi goderti la tua musica per tutta la giornata senza preoccuparti di doverle ricaricare frequentemente. Inoltre, grazie alla loro impermeabilità IPX5, le cuffie sono resistenti agli schizzi d'acqua e al sudore, rendendole ideali per l'uso durante l'attività sportiva o in situazioni di pioggia leggera.

Il design ergonomico e leggero delle cuffie SoundPEATS Free 2 Classic assicura un comfort ottimale anche durante un utilizzo prolungato. Le cuffie sono fornite di diverse dimensioni di auricolari e gommini per adattarsi perfettamente alle tue orecchie. In questo modo, puoi indossarle comodamente per lunghe sessioni di ascolto senza alcun fastidio.

