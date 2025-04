Le serie di Netflix sono anche su Sky ad un prezzo imbattibile

Per tutti gli appassionati di serie tv segnaliamo l'offerta in corso sul pacchetto Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix), disponibile al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, prevede un costo di attivazione per il decoder Sky Stream di 19 euro invece di 99 euro, per un risparmio ulteriore dunque di 80 euro.

Con Intrattenimento plus si ha accesso ad uno dei cataloghi più completi oggi disponibili sul mercato per chi ama le serie tv. Oltre infatti alle produzioni Sky Original e agli show per tutta la famiglia di Sky, il pacchetto include anche l'accesso all'intero catalogo di Netflix e alle sue ultime novità del mese.

Le nuove uscite di maggio in casa Netflix

Dopo l'uscita di Black Mirror, Pulse e You (foto di copertina), Netflix dà il benvenuto al mese di maggio con diverse novità interessanti. Tra queste segnaliamo The Four Season, la nuova serie con Tina Fey e Steve Carell ispirata all'omonimo film dell'inizio degli anni Ottanta, che segue un gruppo di amici durante quattro vacanze nell'arco di un anno. La serie sarà disponibile dal 1° maggio.

A metà mese (15 maggio) arriva invece la quarta stagione di Love, Death & Robots, una delle più serie antologiche disponibili in catalogo. Dal 21 maggio sarà invece la volta della serie tutta italiana Maschi veri, con protagonisti Pietro Sermonti, Francesco Montanari, Matteo Martari e Maurizio Lastrico, che nella serie interpretano quattro amici accomunati tra loro dallo status di maschi alfa.

Infine, a partire dal 22 maggio spazio a Sirens, la nuova serie con protagonista Julianne Moore. La serie si svolge nella tenuta sul mare di Michaela Kell, una donna a cui piace uno stile di vita esclusivo, trascinando con sé la dipendente Simone. Il rapporto che si instaura tra le due non piace però al fratello Devon, il quale dovrà iniziare a fare i conti con Michaela.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.