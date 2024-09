Le serie di fantascienza da non perdere su Apple TV+

Dalla commedia al drama, dal thriller alla fantascienza, Apple TV+ può contare su un ampio catalogo di produzioni originali che accontentano i gusti di tutta la famiglia. Per quanto riguarda le serie TV di fantascienza, la piattaforma streaming di Apple propone diversi titoli degni di nota. Nella nostra selezione vi proporremo i prodotti più significativi, cioè quelli maggiormente apprezzati dal pubblico e in grado di riscuotere giudizi meritevoli anche presso la critica specializzata. Vediamo insieme quali sono le più interessanti serie di fantascienza da vedere su Apple TV+.

L'elenco di suggerimenti riguardanti le migliori serie TV di fantascienza su Apple TV+ include:

For All Mankind - La serie ambientata in un mondo distopico in cui l’Unione Sovietica è stata la prima potenza a sbarcare sulla Luna nel 1969. La corsa allo spazio è continuata quindi in un crescendo di imprese e sfide che però non hanno gli USA al centro della scena, come avviene nel mondo reale. Nel cast di Far All Mankind troviamo Shantel VanSanten, Joel Kinnaman, Sarah Jones e Mason Thames;

Dark Matter - Serie ispirata all’omonimo romanzo di fantascienza di Blake Crouch. La storia è incentrata sulla vita di Jason Dessen , un professore di fisica e padre di famiglia interpretato da Joel Edgerton. Una notte, mentre sta rientrando a casa nella sua Chicago, il fisico finisce intrappolato in una versione alternativa della sua esistenza. Per Jason è l'inizio di un incubo dal quale non sarà affatto facile uscire;