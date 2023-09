Le regole per un prompt perfetto su Midjourney

Midjourney è la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che genera immagini a seconda del prompt inserito dall’utente. Tuttavia, è necessario scrivere un prompt accurato e specifico, per vedere realizzato il contenuto desiderato. I modelli di intelligenze artificiali sono diversi, ognuno con le sue capacità e le sue potenzialità, ma la cosa che li accomuna è la necessità di scrivere dei comandi chiari, che sia un chatbot di testo o di immagine. Ecco allora come scrivere prompt perfetti per creare immagini su Midjourney.

Midjourney: istruzioni diverse da ChatGPT

Se si utilizza l'intelligenza artificiale in modo abituale è importante specificare che la scrittura dei promp deve essere diversa a seconda delle piattaforme. Se prendiamo come esempio ChatGpt parliamo di un prompt che richiede di fornire quanti più dettagli possibili. Al contrario l'algoritmo PNL di Midjourney funziona in modo diverso. Nello specifico la piattaforma di generazione di immagini AI, suddivide i suggerimenti in piccoli token. Questo significa che elimina tutte le parole di riempimento del Prompt. In sostanza è quindi fondamentale essere precisi ma non confusionari, un prompt più breve rende di più di una descrizione lunga e ricca di dettagli.

Il prompt vincente è chiaro e specifico

Sappiamo bene che Midjourney genera l’arte unendo immagini già presenti nel suo database, per questo motivo è necessario essere specifici nella scelta delle parole e delle idee. Il prompt deve essere semplice, chiaro e senza giri di parole. Degli esempi pratici possono essere il riferimento a delle parole che rendono più chiaro il concetto, ad esempio, è consigliato usare parole come colossale, invece che grande. Oppure, rendere il concetto chiaro sintetizzando la frase, invece di dire “Crea un'immagine con un cielo ricco di stelle” è meglio semplificare in “Crea un'immagine di un cielo stellato”.

Grammatica: l’uso corretto su Midjourney

Alla base di tutti i suggerimenti per un ottimo prompt di Midjourney è presente la chiarezza ma che deve essere subito seguite dal corretto uso della grammatica, almeno secondo Midjourney. Come appena detto è molto importante essere precisi per quanto riguarda dei dettagli, soprattutto quelli che possono essere fraintesi dal chatbot. Infatti, è sempre essenziale specificare nel dettaglio ciò che si intende, in quanto, l’uso generico della grammatica crea difficoltà all’intelligenza artificiale. In poche parole la grammatica corretta su Midjournet consisti nel generare messaggi brevi, scegliere i sinonimi più chiari e rendere la frase intuibile e specifica anche con poche parole.

Linguaggio base e semplice

L’AI imita il discorso naturale ma non è effettivamente una persona, questo è un dettaglio essenziale da tenere a mente. Infatti, quando una persona scrive un testo di qualsiasi natura tende a usare molte parole e dettagliate, anche perché presta attenzione a scrivere correttamente in italiano. Ma attenzione, sulle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, non è così, o almeno non del tutto. Al contrario, con l'intelligenza artificiale i prompt devono essere basici e molto semplici. Il concetto si deve capire, ma non è importante aggiungere elementi di contorno. Per fare un esempio pratico invece di scrivere, “genera un'immagine di un cielo con molte stelle di colore viola con la luna in primo piano” Basterà scrivere “cielo stellato viola con luna in primo piano”. Queste piccole differenze facilitano il lavoro di Midjourney e soprattutto fanno sì che il chatbot crei l'immagine che corrisponde alla richiesta.

Ispirazione: inserire il riferimento

Un'altra capacità di Midjourney è quella di replicare altri stili, per questo motivo, quando ci si trova a voler generare un'immagine ispirata ad altre opere è possibile fare un riferimento. Ad esempio, questo può accadere se si parla di un’opera d’arte specifica che sia di un'artista, di un'epoca o di un pittore o uno stile specifico. Ovviamente si avranno risultati migliori se il riferimento è un'immagine molto popolare.

Input di testo a metà dell’opera

I modelli di intelligenza artificiale sono una reale opportunità per gli artisti e non artisti, ma come abbiamo specificato il prompt corretto è l’elemento essenziale per generare le creazioni desiderata. Per diversi motivi può risultare difficile realizzare comandi perfetti, ma sono presenti altri trucchetti per rendere ancora più chiaro un prompt. Oltre il testo base è importante inserire le giuste informazioni a metà viaggio utilizzando input di testo. Nello specifico, troviamo la posizione, il soggetto, lo stile, l’illuminazione e le emozioni.

Posizione: specificare lo sfondo dell’immagine, per non lasciare scegliere a Midjourney quello migliore secondo la descrizione dell'immagine. Questo input è essenziale soprattutto nelle creazioni più fantasiose.

Oggetto: inserire il soggetto della immagine e l'elemento principale su cui Midjourney deve concentrarsi concentrarti.

Stile: specificare lo stile della creazione come anime, realistico, pittura, ecc. Ricordando che lo stile è l’anima dell’immagine.

Illuminazione: aggiungere le condizioni di illuminazione, o attraverso il tipo di illuminazione specifico come ad esempio luci soffuso, naturali o nuvolo. Oppure inserendola indirettamente attraverso l'ora del giorno, il luogo o l’ambiente

Emozioni: trasmettere l’emozioni specifica dell’immagine, o con richieste per l’emozioni facciali o aggiungendo il sentimento prima dell'argomento. Il trucco sta nell’usare una parola simile all’emozione per gli esseri non viventi, ad esempio una casa accogliente.

Input tecnici di Midjourney

Oltre a tutto ciò che riguarda gli input di testo da inserire in un prompt, Midjourney supporta anche alcuni input tecnici. Infatti, è possibile utilizzare dei parametri specifici per comunicare dei dettagli per l’immagine da creare. Tra gli elementi tecnici troviamo la proporzione, la possibilità di escludere oggetti, la varietà delle immagini e il parametro tile.

Proporzioni

Il parametro --aspect o --ar determina le proporzioni dell’immagine, nonché la proporzione tra altezza e larghezza. Infatti, è possibile specificare la dimensione esatta dell'immagine. Midjourney supporta la maggior parte delle proporzioni comunemente utilizzate come 1:1, 3:2, 5:4 è possibile specificare le proporzioni dell'immagine digitando --ar : alla fine del prompt.

Esclusione oggetti

Un altro input tecnico molto utile è l'esclusione degli oggetti, da utilizzare quando si desidera eliminare da un'immagine qualcosa che potrebbe apparire. Ad esempio, il cielo includerebbe nuvole. Per procedere è necessario scrivere il dettaglio da non includere e aggiungere il parametro. --no, qualsiasi parola scritta dopo il parametro verrà escluso dal rendering.

Varietà immagini

Un altro parametro molto interessante su Midjourney è chaos, ideale nel caso in cui non siano presenti precisi dettagli da realizzare. Infatti, questo parametro randomizza i risultati, facendo apparire ogni immagine diversa da quella precedente. Per poi scegliere tra quattro varietà per lo stesso prompt, nella pratica per utilizzare il parametro chaos, basterà aggiungere --chaos alla fine del prompt. Un numero maggiore significa risultati più casuali.

Tile

Infine, il parametro tile, questo parametro crea delle immagini che possono essere posizionate in una griglia. È un parametro essenziale per chi cerca di personalizzare un design. Per utilizzarlo è sufficiente aggiungere--tile alla fine del prompt.