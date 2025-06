Le offerte di Octopus Energy: un anno di luce e gas a prezzo bloccato

Se stai pensando di cambiare fornitore per luce e gas e vuoi una tariffa sicura, stabile e tra le più economiche del mercato, questa è la tua occasione: Octopus Energy ha lanciato le nuove condizioni dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi, disponibili fino al 25 giugno 2025.

Con questa promozione puoi bloccare i prezzi per un anno intero, evitando rincari improvvisi e costi nascosti. Per approfittarne basta andare sul sito di Octopus, ma prima vorrai sapere in cosa consistono: vediamole nel dettaglio.

Le nuove tariffe Octopus Fissa 12 Mesi: risparmio garantito e trasparenza totale

Octopus Energy, fornitore britannico noto per la sua trasparenza e attenzione all'ambiente, propone un'offerta a prezzo fisso che permette di congelare per 12 mesi sia il costo della materia prima sia i costi di commercializzazione. Questo significa sapere da subito quanto pagherai per l'energia che consumi, senza sorprese.

Tariffe luce

Prezzo energia : 0,1232 €/kWh (bloccato per 12 mesi)

: 0,1232 €/kWh (bloccato per 12 mesi) Costi di commercializzazione: 84 €/anno

Tariffe gas

Prezzo gas : 0,453 €/Smc (bloccato per 12 mesi)

: 0,453 €/Smc (bloccato per 12 mesi) Costi di commercializzazione: 84 €/anno

Gli altri oneri in bolletta - come imposte, trasporto, gestione contatore e oneri di sistema - restano invariati perché stabiliti dall’Autorità.

In più, al termine dei 12 mesi, non dovrai cercare una nuova offerta: Octopus ti proporrà di scegliere tra una nuova tariffa fissa o flessibile, così da continuare a risparmiare senza interruzioni.

Octopus Fissa 12 Mesi è la scelta ideale per chi vuole bloccare subito una delle offerte più vantaggiose del mercato libero italiano, con la garanzia di un servizio semplice, trasparente e sostenibile. L'offerta è attivabile fino al 25 giugno 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.