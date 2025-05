Maggio 2025: le offerte mobile più vantaggiose per chi studia o lavora in mobilità

Kena si conferma tra i protagonisti della telefonia mobile low cost, proponendo una gamma di offerte pensate su misura per studenti e giovani professionisti. Prezzi contenuti, trasparenza, giga abbondanti e copertura su rete TIM rendono queste soluzioni particolarmente allettanti per chi cerca un servizio completo senza spendere troppo.

Offerte Kena: semplicità e giga extra con ricarica automatica

Tutte le promozioni Kena di maggio condividono un approccio chiaro e senza sorprese: niente costi nascosti, niente vincoli, e la possibilità di attivare la SIM in pochi minuti grazie a SPID o video selfie. Ma è la ricarica automatica il vero asso nella manica: attivandola, si ricevono fino a 100 GB in più ogni mese, un incentivo perfetto per chi usa lo smartphone anche per studio o lavoro in mobilità.

Le migliori soluzioni del mese

Ecco una panoramica delle offerte più vantaggiose per chi attiva una nuova linea o proviene da operatori virtuali come Iliad, Fastweb, ho., e altri MVNO:

Offerta da 5,99€/mese

100+100 GB con ricarica automatica, minuti illimitati, 200 SMS. Attivazione gratuita con consensi commerciali e un mese omaggio .

Offerta da 6,99€/mese

130+100 GB, minuti illimitati, 200 SMS. Attivazione a 3€ (gratis con consensi) e primo mese gratis .

Offerta da 7,99€/mese

150+100 GB, minuti illimitati, 200 SMS. Attivazione 2€ gratuita con consensi commerciali.

Offerta da 9,99€/mese

230+100 GB, minuti illimitati, 200 SMS. SIM e consegna gratuita.

Per chi arriva invece da operatori come Vodafone, WindTre, Very o TIM, l’offerta dedicata prevede:

11,99€/mese

100+100 GB, minuti illimitati, 200 SMS. Attivazione SIM e spedizione gratuite.

Altri vantaggi e servizi esclusivi Kena

Restart gratuito : se esaurisci i giga prima del rinnovo, puoi anticipare il nuovo mese senza costi extra.

App Kena : consente di gestire credito, giga, offerte attive e ricariche per più linee da un’unica interfaccia semplice e intuitiva.

Copertura del 99% della popolazione italiana grazie alla rete TIM, con velocità fino a 60 Mbps in 4G.

Cambio offerta flessibile: ogni cliente può passare a una promozione più vantaggiosa direttamente dall’app MyKena.

Perché conviene a studenti e giovani professionisti

Chi studia o lavora da remoto ha bisogno di tanti giga, copertura affidabile e costi contenuti. Kena risponde a tutte queste esigenze con una proposta trasparente, smart e accessibile: basta scegliere l’offerta più adatta, attivarla online in pochi clic, e approfittare subito dei bonus extra con ricarica automatica.

Per conoscere l'offerta completa di Kena Mobile clicca qui.