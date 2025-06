Le offerte AVG per sicurezza, privacy e prestazioni a prezzi scontati

Nel panorama sempre più affollato dei software per la sicurezza digitale, AVG si distingue per la sua affidabilità, completezza e convenienza. Oggi è il momento perfetto per approfittare delle nuove offerte su tutti i suoi prodotti, grazie a sconti fino al 60% su licenze annuali e pluriennali. Sia che tu stia cercando una protezione totale per la famiglia, ottimizzazione dei dispositivi o strumenti per mantenere intatta la tua privacy online, AVG ha la soluzione adatta a te.

Sicurezza online completa: da 3,13€/mese

Due le soluzioni principali per chi vuole proteggersi da virus, ransomware e siti malevoli: AVG Internet Security e AVG Ultimate. Entrambe coprono fino a 10 dispositivi e includono protezione avanzata contro phishing, malware, minacce su Wi-Fi pubbliche e link truffa. La versione Ultimate, oggi in sconto a 51,99€ per il primo anno (anziché 129,99€), aggiunge anche AVG TuneUp, Secure VPN e AntiTrack, per una sicurezza completa che include anche ottimizzazione e privacy.

Privacy garantita: VPN, AntiTrack e BreachGuard

In un mondo digitale sempre più tracciato, proteggere la propria identità online è fondamentale. AVG risponde con una suite di strumenti specifici. AVG Secure VPN cifra la connessione su 10 dispositivi a partire da 3,10€/mese (offerta 3 anni a 111,60€). AVG AntiTrack, invece, elimina i tracker e maschera l’identità digitale per soli 54,99€/anno. Infine, AVG BreachGuard (41,99€/anno) monitora eventuali violazioni di dati personali e rimuove le informazioni sensibili dal web.

Ottimizzazione e manutenzione dei dispositivi

Per chi cerca massime prestazioni senza compromessi, AVG TuneUp è in offerta a 29,99€ per 10 dispositivi. Il software ripulisce file inutili, corregge errori e velocizza il sistema. A supporto, AVG Driver Updater (42,99€/anno) aggiorna automaticamente i driver migliorando grafica, audio e stabilità generale del PC.

Software premiato e riconosciuto

Con centinaia di riconoscimenti internazionali, AVG si conferma una delle soluzioni più affidabili nel campo della cybersicurezza. Solo negli ultimi due anni ha ricevuto 25 premi, e i suoi strumenti sono compatibili con Windows, macOS, Android e iOS, per garantire protezione su ogni dispositivo. Per conoscere l'offerta completa di AVG clicca qui.