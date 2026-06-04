Le nuove soluzioni Hosting Aruba con IA a meno di 20€ hanno molto senso

Se fino a poco tempo fa per aprire un'attività online era necessario possedere competenze tecniche e di programmazione oltre a investire budget importanti per grafici e programmatori, oggi è sicuramente più facile e Aruba, leader storico in Italia con più di 1,4 milioni di siti attivi, è tra i protagonisti e adesso integra strumenti di IA generica all'interno dei suoi piani d'ingresso con l'obiettivo di semplificare la messa online di siti ed e-commerce.

La nuova gamma di servizi Aruba si articola infatti su tariffe di lancio accessibili per il primo anno che rendono i costi di ingresso decisamente più convenienti. I piani da 17,90€ e 19,90€ integrano anche strumenti di intelligenza artificiale che intervengono direttamente nella generazione dei layout grafici, nella scrittura dei testi e nell'organizzazione delle schede prodotto per l'e-commerce.

A livello infrastrutturale, tutti i servizi vengono erogati da Data Center proprietari situati in Italia, certificati ai massimi livelli di qualità e resilienza tecnologica per tempi di caricamento ridotti per gli utenti italiani e una gestione dei dati al 100% conforme alle normative europee sul GPDR. La sicurezza, invece, è gestita in background tramite sistemi anti-DDoS, firewall applicativi e un monitoraggio automatico che scansione e rimuove automaticamente i file infatti.

Se hai un'idea nel cassetto o vuoi dare una svolta digitale alla tua attività sfruttando la semplicità dell'Intelligenza Artificiale, l'attuale ventaglio di offerte Aruba rappresenta una rampa di lancio economica e soprattutto solida.

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