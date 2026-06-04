Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Le nuove soluzioni Hosting Aruba con IA a meno di 20€ hanno molto senso

Le nuove soluzioni Hosting Aruba con IA a meno di 20€ hanno molto senso
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 4 giu 2026
Link copiato negli appunti

Se fino a poco tempo fa per aprire un'attività online era necessario possedere competenze tecniche e di programmazione oltre a investire budget importanti per grafici e programmatori, oggi è sicuramente più facile e Aruba, leader storico in Italia con più di 1,4 milioni di siti attivi, è tra i protagonisti e adesso integra strumenti di IA generica all'interno dei suoi piani d'ingresso con l'obiettivo di semplificare la messa online di siti ed e-commerce.

Attiva l'offerta

La nuova gamma di servizi Aruba si articola infatti su tariffe di lancio accessibili per il primo anno che rendono i costi di ingresso decisamente più convenienti. I piani da 17,90€ e 19,90€ integrano anche strumenti di intelligenza artificiale che intervengono direttamente nella generazione dei layout grafici, nella scrittura dei testi e nell'organizzazione delle schede prodotto per l'e-commerce.

A livello infrastrutturale, tutti i servizi vengono erogati da Data Center proprietari situati in Italia, certificati ai massimi livelli di qualità e resilienza tecnologica per tempi di caricamento ridotti per gli utenti italiani e una gestione dei dati al 100% conforme alle normative europee sul GPDR. La sicurezza, invece, è gestita in background tramite sistemi anti-DDoS, firewall applicativi e un monitoraggio automatico che scansione e rimuove automaticamente i file infatti.

Se hai un'idea nel cassetto o vuoi dare una svolta digitale alla tua attività sfruttando la semplicità dell'Intelligenza Artificiale, l'attuale ventaglio di offerte Aruba rappresenta una rampa di lancio economica e soprattutto solida.

Attiva l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Hosting WordPress con strumenti IA gratis per un anno: la promo IONOS in dettaglio
Hosting

Hosting WordPress con strumenti IA gratis per un anno: la promo IONOS in dettaglio
Nuovo sito web quest'estate? Ecco perché scegliere IONOS
Hosting

Nuovo sito web quest'estate? Ecco perché scegliere IONOS
Hosting per WordPress di IONOS gratis per il primo anno senza vincoli
Hosting

Hosting per WordPress di IONOS gratis per il primo anno senza vincoli
Creare un sito oggi è facilissimo con IONOS: hosting gratis per 12 mesi
Hosting

Creare un sito oggi è facilissimo con IONOS: hosting gratis per 12 mesi