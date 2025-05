Le novità di giugno 2025 su Disney+: arrivano serie e film imperdibili

Con l'arrivo di giugno, Disney+ si prepara a offrire un mese ricco di emozioni, tra ritorni attesi e nuove proposte imperdibili. Chi è in cerca di divertimento, chi di storie ispirate alla realtà o di un'avventura nell'universo Marvel, non rimarrà deluso nessuno: il catalogo ha qualcosa per tutti.

Catalogo che può essere scandagliato con prezzi a partire da 5,99€ al mese per l'abbonamento Standard con le pubblicità. Detto questo, vediamo nel dettaglio quali sono le prossime uscite della piattaforma.

Tutte le uscite di giugno su Disney+

Si parte con il ritorno tanto atteso di Phineas e Ferb, che debutta con la quinta stagione il 6 giugno. Dopo una lunga pausa, i due fratellini inventori sono pronti a tornare con nuove follie e risate, proprio come ai vecchi tempi. Un tuffo nella nostalgia per tutti coloro che hanno amato le loro avventure.

Per gli appassionati di natura e ambiente, David Attenborough – Il richiamo dell’oceano arriva l'8 giugno, portandoci in un viaggio sotto le acque per esplorare la bellezza e la fragilità degli oceani. La voce inconfondibile di Attenborough ci guiderà ancora una volta in un’esperienza visiva unica, sensibilizzandoci sulla protezione del nostro pianeta.

Il 17 giugno sarà il turno di SALLY, un documentario che racconta la straordinaria storia di Sally Ride, la prima donna americana nello spazio. Un tributo alla pioniera che ha sfidato le barriere di genere e ha aperto nuove strade per le donne nella scienza e nell'esplorazione spaziale.

Il 24 giugno, Ironheart arriva su Disney+: una nuova serie nell’universo Marvel che segue Riri Williams, una giovane prodigio che crea una sua armatura e si trova a fronteggiare sfide enormi. Una storia più intima e urbana, che esplora le responsabilità personali di una giovane eroina.

Infine, per gli appassionati di drama e cucina, il 26 giugno arriva la quarta stagione di The Bear. La serie, che ci ha fatto vivere il caos di una cucina ad alto ritmo, promette nuovi conflitti e sfide emozionanti, mantenendo lo stesso spirito che ha reso le stagioni precedenti un successo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.