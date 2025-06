Le migliori serie da vedere sotto l’ombrellone con Apple TV+: gratis per 7 giorni

L’estate è alle porte e con lei arriva il momento migliore per rilassarsi sotto l’ombrellone, con un drink fresco in mano e una bella serie da binge-watchare. Ma se pensi di aver già visto tutto, è ora di dare un’occhiata a Apple TV+ e alle sue chicche in arrivo! E la notizia bomba? Puoi provarlo gratis per 7 giorni e portarti in vacanza il meglio dell’intrattenimento.

Godere di tutto il catalogo è facilissimo: attivi la prova gratuita di 7 giorni e hai accesso completo a un catalogo che ti farà dimenticare la sabbia calda sotto i piedi. Nessun costo, nessun vincolo. E alla fine? Decidi tu se tenere l’abbonamento o lasciarlo andare come un granello di sabbia tra le dita.

Cosa guardare sotto l’ombrellone: un elenco completo

Dai un’occhiata a questi titoli che stanno facendo parlare tutti:

“Scissione” - Un mix tra thriller e fantascienza che ti terrà incollato anche mentre ti spalmi la crema solare;

- Un mix tra thriller e fantascienza che ti terrà incollato anche mentre ti spalmi la crema solare; “Misteri dal Profondo” - Con Anya Taylor-Joy e Miles Teller, un viaggio nei segreti più misteriosi dell’oceano… e forse anche del tuo cuore;

- Con Anya Taylor-Joy e Miles Teller, un viaggio nei segreti più misteriosi dell’oceano… e forse anche del tuo cuore; “F1 Il Film” - Con Brad Pitt a bordo pista, la velocità e l’adrenalina saranno le tue migliori compagne d’ombrellone;

- Con Brad Pitt a bordo pista, la velocità e l’adrenalina saranno le tue migliori compagne d’ombrellone; “Smoke - Tracce di Fuoco” - Per chi ama i misteri avvolgenti come un pareo, questa serie ti farà sudare freddo;

- Per chi ama i misteri avvolgenti come un pareo, questa serie ti farà sudare freddo; “Echo Valley” - Con Julianne Moore in un thriller che sembra scritto apposta per quelle sere in cui vuoi sgranocchiare patatine e divorare episodi;

- Con Julianne Moore in un thriller che sembra scritto apposta per quelle sere in cui vuoi sgranocchiare patatine e divorare episodi; “Non è una Scatola” - Perfetta per i più piccoli: mondi di cartone, avventure fantasiose e storie che faranno brillare gli occhi di chiunque;

- Perfetta per i più piccoli: mondi di cartone, avventure fantasiose e storie che faranno brillare gli occhi di chiunque; “Presunto Innocente” - Con Jake Gyllenhaal, un tuffo tra ossessioni e intrighi che farà girare la testa più del sole di mezzogiorno;

Se hai già un ID Apple, ti basta un click e sei dentro. Se ancora non ce l’hai, registrarti è un gioco da ragazzi e in pochi minuti sarai pronto a partire per la tua maratona estiva.

