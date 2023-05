Le migliori offerte per internet con Vodafone: tre pacchetti per diverse esigenze

La fibra di Vodafone è la connessione a banda ultralarga che ti permette di navigare a casa con la massima velocità e stabilità. Con questa soluzione puoi sfruttare al meglio tutte le potenzialità della rete, sia per il lavoro che per il divertimento.

Puoi guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming in 4K, giocare online senza lag, fare videochiamate senza interruzioni e molto altro ancora. La fibra è disponibile in diverse offerte, pensate per adattarsi alle tue esigenze e al tuo budget. Scopriamo insieme quali sono le proposte internet di Vodafone per la tua casa.

Le offerte Vodafone per internet

Cominciamo con Internet Unlimited, l’offerta base di Vodafone per avere internet a casa con la fibra ottica. Con Internet Unlimited hai:

Internet alla massima velocità fino a 2.5 Gbps in base alla tua copertura, con Vodafone Station inclusa nel prezzo

fino a 2.5 Gbps in base alla tua copertura, con inclusa nel prezzo Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali Attivazione gratuita e spedizione gratuita

Possibilità di recedere in ogni momento, versando le rate residue del costo di attivazione se recedi prima dei 24 mesi

Il prezzo di Internet Unlimited è di 29,90 euro al mese invece di 34,90 euro al mese.

Internet Unlimited per già clienti è l’offerta dedicata a chi ha già una SIM Vodafone sul proprio smartphone. Con Internet Unlimited per già clienti hai gli stessi servizi di Internet Unlimited, più:

Uno sconto di 5 euro al mese sul canone della fibra

sul canone della fibra Un bonus di 30 GB al mese sulla tua SIM Vodafone

Il prezzo di Internet Unlimited per già clienti è di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese.

Internet Unlimited V-MAX è l’offerta più completa e avanzata di Vodafone per avere internet a casa con la fibra ottica. Con Internet Unlimited V-MAX hai tutti i servizi di Internet Unlimited, più:

Il servizio Rete Sicura Family , pensato per proteggere la tua navigazione da attacchi e siti web poco sicuri

, pensato per proteggere la tua navigazione da attacchi e siti web poco sicuri Il servizio Super WiFi 6 Extender, per darti la possibilità di migliorare al massimo la copertura della tua rete WiFi, così da non avere cali di segnali in nessun angolo della casa

Il prezzo di Internet Unlimited V-MAX è di 32,90 euro al mese invece di 39,90 euro al mese.

Se vuoi aggiungere una SIM 5G per il tuo smartphone con minuti, SMS, giga illimitati alla massima velocità, puoi scegliere l’offerta Family Plan V-MAX, che ti offre tutto questo a un prezzo vantaggioso.

Come vedi, Vodafone ha pensato a diverse soluzioni per soddisfare le tue esigenze di connessione a casa. Ora tocca a te decidere quale offerta fa al caso tuo.

