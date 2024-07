Le migliori funzionalità digitali di HYPE

Cercate un conto a canone zero per pagare e gestire con semplicità le spese quotidiane? La risposta ai vostri desideri si chiama HYPE, una soluzione integrata che vi aiuterà ad organizzare le finanze, effettuare pagamenti online o in negozio tramite la carta virtuale inclusa e guadagnare cashback per gli acquisti effettuati tramite app. Insomma, ci sono tanti buoni motivi per scegliere HYPE e adesso andremo a vederli insieme!

HYPE, il conto online a canone zero che ai aiuta a gestire le tue finanze

Come già accennato, inclusa con il conto online c'è una carta virtuale protetta da crittografia disponibile tramite l'app HYPE che consente di acquistare in tutto il mondo. Se siete tra quanti preferiscono avere una carta fisica non c'è problema, perché HYPE ha pensato anche a questo. I clienti hanno infatti la possibilità di richiedere una carta fisica tramite l'app pagando il solo costo di 9,90 euro una tantum.

Tramite l'IBAN, HYPE dà la possibilità di inviare e ricevere bonifici ordinari gratuiti da tutti i contatti, mentre le ricariche del conto possono essere effettuate da altre carte, in contanti o con bonifico. La funzione Radar ha invece il compito di aiutarvi a tenere sotto controllo le entrate e le uscite del conto per sapere sempre in maniera rapida dove e come sono indirizzate le spese. Inoltre, facendo shopping è possibile ottenere fino al 10% di cashback dagli acquisti online.

Richiedere il conto digitale HYPE è molto semplice: la registrazione avviene online in pochi passaggi e richiede una manciata di minuti. Il conto sarà invece attivo nel giro di qualche giorno, mentre la carta virtuale sarà disponibile da subito all'interno dell'applicazione ufficiale. Più semplice di così!





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



