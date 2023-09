L'intelligenza artificiale è una tecnologia che rende le applicazioni più intelligenti e innovative, permettendo di aumentare l'efficienza e la produttività grazie all'automatizzazione. Ma quali sono le migliori app Android con intelligenza artificiale? Sul web si trovano diverse app che offrono vari strumenti e servizi basati sull'AI. Ecco quali sono le migliori app AI per Android che incorporano funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

ChatGPT l'app AI numero uno

Al primo posto non può che trovarsi ChatGPT l'app ufficiale sviluppata dal team di OpenAI, una delle organizzazioni leader nel campo dell'AI. ChatGPT è un chatbot intelligente che risponde a qualsiasi domanda o richiesta inserite. Inoltre, è possibile utilizzare ChatGPT per ottenere suggerimenti personalizzati, ispirare l’immaginazione, migliorare la produttività e generare contenuti di ogni tipo per qualsiasi esigenza o lavoro.

ChatGPT si basa sul modello GPT-4, uno dei più avanzati algoritmi di generazione di testo al mondo. L'app è gratuita e scaricabile dal Google Play Store. L’applicazione permette, nel caso in cui si possiede un profilo plus, di accedervi anche nella versione app, così da sbloccare maggiore funzionalità di GPT-4 sui dispositivi mobili. Come per il sito web è necessario accedere con il proprio profilo personale, questo permette di sincronizzare la cronologia su tutti i dispositivi.

Perplexity AI chatbot intelligente

Tra le altre applicazioni che si basano sull'intelligenza artificiale, una che si distingue per le sue funzionalità è Perplexity AI. Perplexity AI, che fornisce funzionalità simili a ChatGPT ma è più potente e affidabile. Perplexity AI permette di chattare con un chatbot intelligente ha alcuni diverse funzionalità e vantaggi.

Perplexity AI accede al web per fornire tutte le fonti delle informazioni che presenta nelle sue risposte. Questo serve per verificare l'accuratezza e l'attendibilità delle informazioni che ricevi. Inoltre, offre il supporto vocale, per parlare con il chatbot invece di scrivere, rendendo la conversazione più naturale e fluida. Oltre a essere in grado di corregge eventuali errori di battitura, per evitare malintesi o confusione, il chatbot capisce cosa l'utente intende anche in caso di sbagli nella scrittura di una parola o una lettera. Infine, permette di salvare la cronologia delle chat, così da riprendere la conversazione da dove è stata interrotta o per rivedere le risposte ricevute.

Bing AI app AI tutto fare

Bing AI è la nuova app di Microsoft che permette di chattare gratuitamente con un chatbot AI. Bing AI non è un semplice chatbot, infatti ha delle funzioni molto interessanti e creative, come la possibilità di creare immagini in base agli input di testo inseriti. Ma non solo, Bing AI è anche molto informativo e preciso nelle sue risposte, in quanto accede al web per fornire le fonti delle informazioni che presenta. Inoltre, Bing AI è molto chiaro e semplice nel comunicare, usa un linguaggio naturale e comprensibile.

Per usufruire di Bing AI, è necessario avere un account Microsoft e accedere alla chat Bing AI dall'app, presente gratuitamente su Google Play Store. L'unica pecca di Bing AI è che a volte è troppo lento nel generare le risposte, in quanto deve elaborare molti dati e richieste.

Socratic by Google l'app per studiare

Socratic by Google è un'app che aiuta gli studenti a svolgere i compiti in modo facile e veloce. Con questa app, basta scattare una foto alla domanda del compito per ottenere una soluzione dettagliata e spiegata passo dopo passo.

Inoltre, l'app sfrutta l'intelligenza artificiale per chiarire i dubbi e far capire le domande più complesse. Socratic by Google supporta diverse materie, come matematica, fisica, chimica, biologia, storia e altro ancora. L'applicazione nasce con lo scopo di migliorare e supportare l'apprendimento e l'esercitazione di una materia.

ChatOn l'app AI completa

ChatOn è un altro chatbot AI su app che permette di chattare con un'intelligenza artificiale basata sul modello GPT di OpenAI. Con l'applicazione ChatOn su Android è possibile procedere con diverse azioni, come chiedere informazioni importanti, correggere errori di battitura, correggere le bozze di un testo e altro ancora.

ChatOn riconosce anche il testo da qualsiasi immagine che viene inserita. Questa funzionalità si chiama OCR, acronimo di Optical Character Recognition, che permette al chatbot AI di leggere il testo contenuto in un'immagine, come una foto, uno screenshot o un documento scansionato. Questa funzionalità è utile per recuperare informazioni da un'immagine, tradurre il testo in un'altra lingua o modificarlo a secondo dell'esigenza. ChatOn è quindi un chatbot AI molto utile e versatile, che puoi usare per vari scopi, anche in questo l'app è presente su Google Play Store.

Replika l'amica AI

Replika è un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che grazie all'applicazione per Android permette di creare un avatar 3D personalizzato direttamente sul proprio smartphone.

Con Replika è possibile interagire con un modello scelto in base ai propri gusti e interessi, come se fosse un amico. Più si chatta con Replika, più il chatbot sviluppa la sua personalità e i suoi ricordi insieme all'utente. Replika è un modo diverso e divertente per discutere di qualsiasi argomento e ottenere risposte intelligenti e creative.

Lensa AI: editor intelligente

Lensa AI è un'app su Android che permette di modificare le immagini in vari modi sul dispositivo, sfruttando la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Con Lensa AI è infatti possibile trasformare le foto in opere d'arte, ad esempio creando dei cartoni animati a partire dalle tue immagini. Inoltre, si possono migliorare le foto, eliminando elementi indesiderati, cambiando i colori, aggiungendo effetti e filtri e molto altro ancora. Lensa AI è un'app facile da usare e divertente, ideale per esprimere la propria creatività e per rendere le immagini più belle e originali. Per utilizzare Lensa AI basta scaricarla dal Google Play Store e iniziare a giocare con le immagini.

WOMBO Dream: genera opere d'arte digitali

WOMBO Dream grazie all'intelligenza artificiale creare arte digitale. Con questa app, si possono trasformare le parole in immagini. L'applicazione infatti permette di inserire il testo e poi di scegliere tra diversi stili artistici. Un modo innovativo per generare arte e capire direttamente dal proprio smartphone come sfruttare in modo creativo l'AI.

Per iniziare a utilizzare WOMBO, basta inserire un messaggio, scegliere lo stile artistico e guardare l'app generare fantastiche opere d'arte digitali.

Speakify AI imparare le lingue con l'AI

Speakify AI è l'app ideale per chi vuole imparare e migliorare le proprie competenze linguistiche. Con questa app su Android è possibile accedere a un istruttore di lingua intelligente che si adatta al livello e agli obiettivi da raggiungere. Non solo, è possibile anche imparare nuove lingue come l'inglese, il francese, lo spagnolo e altre, con lezioni interattive e divertenti. Infatti, permette di migliorare la tua pronuncia, con esercizi di ascolto e ripetizione o ampliare il vocabolario, con giochi di parole e quiz. Per iniziare il percorso di apprendimento linguistico basta scaricare Speakify AI dal Google Play Store e iniziare.

Youper: app AI per il benessere mentale

Lo smartphone sempre a portata di mano è il mezzo giusto anche per cercare di migliorare la propria salute mentale, soprattutto grazie alle app apposite. L'intelligenza artificiale rende queste app ancora più efficaci, tra le app AI per la salute mentale si trova Youper. Questa applicazione, presente Google Play Store, usa le tecniche della terapia cognitivo comportamentale, una forma di psicoterapia che aiuta a cambiare i pensieri e comportamenti negativi che causano ansia, stress e altri problemi emotivi.

Con Youper, è possibile fare degli esercizi CBT guidati dall'app, per rilassarsi o per sfidare le proprie credenze irrazionali, tutto questo per cercare di migliorare il proprio umore. Youper si basa sull'intelligenza artificiale per capire meglio la situazione mentale e personalizzare gli esercizi CBT in base alle esigenze di ogni utente. Youper è un'app facile da usare che può supportare in un percorso di benessere psicologico. In ogni caso non può e non deve sostituire la consulenza di un vero esperto.