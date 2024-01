Le FreeBuds SE 2 sono cuffie bluetooth Huwaei ECCEZIONALI: Amazon svuota il magazzino

Huawei è un'azienda molto nota in particolar modo per la produzione di smartphone ma oggi, su Amazon, ad essere messe in sconto sono le FreeBuds SE 2, delle cuffie bluetooth di eccezionale qualità: 11% e prezzo finale di soli 39€.

Prezzo pazzesco: cuffie Huawei in sconto

Gli auricolari del marchio Huawei offrono un'esperienza d'ascolto straordinaria con una durata della batteria fino a 40 ore, garantendo che la musica ti accompagni ovunque tu vada. Una carica rapida di soli 10 minuti prima del tragitto permette fino a 3 ore di riproduzione, mentre una ricarica completa assicura fino a 9 ore di ascolto con una sola ricarica. La custodia di ricarica, inoltre, consente ricariche multiple, estendendo l'autonomia fino a un massimo di 40 ore.

La progettazione di questi auricolari si concentra sulla comodità durante l'uso. Con un peso di soli 3.8 g per ogni auricolare e un design ergonomico basato su test su oltre 300.000 campioni del condotto uditivo, assicurano un'aderenza ottimale e una vestibilità confortevole, rendendoli ideali per lunghe sessioni di ascolto senza affaticare l'orecchio.

La connessione Bluetooth 5.3 garantisce una connessione robusta, mantenendo suono e immagini perfettamente sincronizzati per un'esperienza audiovisiva coinvolgente. La stabilità dell'audio è ulteriormente garantita da oltre 26 test di affidabilità superati dall'altoparlante, assicurando prestazioni ottimali in qualsiasi momento.

Gli auricolari HUAWEI sono pronti per affrontare ogni situazione, grazie alla loro certificazione IP54 resistenti a polvere e schizzi. Questa caratteristica li rende adatti anche durante gli allenamenti e le passeggiate nei grandi spazi aperti, garantendo che tu possa goderti la tua musica senza preoccupazioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto dell'11% sulle cuffie bluetooth di casa Huawei e vendute al prezzo totale di 39€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.