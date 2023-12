Le cuffiette Google Pixel Buds Pro sono ECCELLENTI... ed in SUPER SCONTO

I Pixel Buds Pro sono gli auricolari definitivi per un'esperienza audio straordinaria. Grazie alla tecnologia Silent Seal, la cancellazione attiva del rumore si adatta al tuo ambiente, eliminando i suoni esterni e avvolgendo la musica in un'esperienza avvincente, mentre i sensori riducono la sensazione di orecchio tappato.

Con una doppia larghezza di banda per le chiamate, questi auricolari sono perfetti per i dispositivi Pixel. L'app Pixel Buds monitora il volume della musica nel tempo, aiutandoti a regolarlo per preservare il tuo udito. Gli altoparlanti personalizzati da 11 mm e l'equalizzatore del volume garantiscono un suono di alta qualità a qualsiasi livello di volume.

L'usabilità è al massimo con la possibilità di chiedere a Google indicazioni a piedi, rispondere ai messaggi o controllare la musica con la voce, anche in ambienti rumorosi. La transizione fluida tra dispositivi compatibili consente di passare facilmente dalla musica sul laptop a una chiamata sullo smartphone.

Infine, la robustezza è garantita con la resistenza all'acqua, consentendo di indossare gli auricolari anche sotto la pioggia o durante l'allenamento. I Pixel Buds Pro offrono un design confortevole e stabile, combinando prestazioni audio eccezionali con la praticità di un utilizzo versatile in diverse situazioni.

Oggi, su Amazon, le cuffie Google Pixel Buds Pro sono in sconto del 26% per un prezzo finale d'acquisto di 169€.