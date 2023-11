Le cuffie Samsung sono perfette per SPORT E PASSEGGIATE: MEGA SCONTO di 100€ (44%)

Galaxy Buds2 Pro offre un'esperienza di ascolto wireless di alta qualità con una qualità del suono eccezionale. Grazie all'audio Hi-Fi a 24 bit, ogni nota è resa in modo cristallino e autentico, portando la tua musica preferita alla vita. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è potenziata da tre microfoni con un elevato rapporto segnale-rumore (SNR). Questi microfoni rilevano e eliminano in modo efficace il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come il vento, consentendo un ascolto immersivo senza distrazioni.

La funzione Voice Detect rende la transizione dalle tue cuffie alla conversazione con le persone più semplice che mai. Basta iniziare a parlare e l'ANC si disattiva, attivando il suono ambientale, consentendoti di ascoltare chiaramente la conversazione senza dover rimuovere i Galaxy Buds2 Pro.

Con l'Audio a 360 gradi, l'audio delle cuffie senza fili è reso più realistico grazie agli algoritmi di 360 Audio e alla funzione Dolby Head Tracking. Ogni movimento è sincronizzato con il suono, creando un'esperienza coinvolgente e avvolgente.

Infine, il comfort è garantito grazie a una progettazione che ha ridotto le dimensioni degli auricolari del 15% e alla tecnologia che si adatta al vento per ridurre la pressione nel canale uditivo. Galaxy Buds 2 Pro offre la massima qualità sonora e comfort per un'esperienza di ascolto senza pari.

Amazon oggi mette in sconto di 100€ (44%) le cuffie bluetooth Samsung Galaxy Buds 2 Pro per un prezzo finale di 129€.