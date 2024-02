Le cuffie perfette per il Jogging sono Oppo: SCONTO DEL 20% su Amazon

Oppo continua a far parlare di sé grazie alla qualità e all'accessibilità dei suoi prodotti e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth sono scontate del 20% per un prezzo finale d'acquisto di 39,99€.

Gli OPPO Enco Buds2 Pro sono auricolari wireless progettati per offrire un'esperienza audio eccezionale. Con un design in-ear e una tecnologia di connettività Bluetooth, garantiscono una connessione stabile e senza fili per un'esperienza d'ascolto senza interruzioni.

Dotati di un driver dinamico in titanio da 12.4mm, gli Enco Buds2 Pro offrono un audio cristallino, fedele e dettagliato, per un'esperienza sonora coinvolgente e immersiva. La riduzione del rumore in chiamata AI traccia intelligentemente la voce umana e elimina i rumori di sottofondo, assicurando chiamate chiare e nitide anche in ambienti rumorosi.

La sensibilità dello speaker garantisce un suono potente e nitido. La batteria degli auricolari ha una capacità di 36mAh, mentre la custodia di ricarica ha una capacità di 480mAh, offrendo un'autonomia prolungata. I tempi di ricarica sono rapidi, con 70 minuti per gli auricolari e 130 minuti per la custodia di ricarica.

La tecnologia Bluetooth 5.3 bineurale assicura una connessione stabile e a bassa latenza, consentendo anche il collegamento simultaneo degli auricolari a due dispositivi in contemporanea. Inoltre, gli Enco Buds2 Pro sono a prova di sudore, ideali per l'utilizzo durante l'attività fisica o in condizioni climatiche avverse. Grazie alla loro versatilità e alle caratteristiche premium, rappresentano una scelta eccellente.

Su Amazon, oggi, è presente un allettante sconto del 20% sulle cuffie bluetooth Oppo per un costo totale d'acquisto di 39,99€.

