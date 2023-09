Le cuffie OnePlus SPOPOLANO su Amazon: sconto FOLLE

Un paio di cuffie wireless fanno sempre comodo, utilissime per delle sessioni d'attività sportiva e allenamento, la compagnia perfetta per ascoltare un po' di musica, qualche podcast o per rispondere rapidamente a delle telefonate. OnePlus mette a disposizione su Amazon uno sconto per le Buds Pro 2 del 17% per un prezzo finale di 149,00 euro al fronte del prezzo di listino di 179,00 euro, ben 30 euro di risparmio di un prodotto di assoluta qualità.

Le Cuffie Bluetooth di OnePlus sono in sconto su Amazon, approfittatene!

Le Cuffie Bluetooth di One Plus, le Buds Pro 2, si collocano nella fascia altissima per quanto riguarda le cuffie wireless, si tratta di un paio di dispositivi di assoluta qualità e super affidabili, d'altronde, OnePlus è considerabile tra le prime aziende del settore. Vi è, innanzitutto, il supporto alla ricarica rapida con annessa batteria a lunga durata: 10 minuti di ricarica equivalgono a ben 10 ore di utilizzo. Presentano ben tre modalità di cancellazione del rumore intelligente che consente una cancellazione del rumore dinamica e che si regola automaticamente. OnePlus Audio ID 2.0 crea un profilo audio personalizzato con un suono naturale migliorato, su misura per le vostre orecchie.

Presente anche un'importante resistenza all'acqua IP55, il che vi permetterà di utilizzare questi devices anche in sessioni d'allenamento sotto la pioggia, senza correre alcun rischio di rottura o usura. Le cuffie, inoltre, presentano un design comodo e con materiali di qualità che non rischierà mai di apportarvi tedio, fastidio o dolore, dimenticherete di starle indossando. Inoltre non sporgono dalle orecchie, il che assicura anche una certa eleganza che le rende adatte anche a situazioni diverse dall'attività sportiva.

Le cuffie wireless di OnePlus, le Buds Pro 2, sono dunque attualmente in sconto su Amazon con un'offerta che le propone a 149,00 euro applicando così il 17% di risparmio. Approfittatene!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.