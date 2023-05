Razer è tra le aziende di riferimento in fatto di periferiche da gaming. Tastiere, mouse, controller e - ovviamente - anche cuffie realizzate per ottenere il massimo durante le più avvincenti sessioni videoludiche. E poi, come è normale che sia, sono l'ideale anche per ascoltare contenuti audio ad un'ottima qualità.

Le Razer Kraken sono tra le cuffie over-ear più popolari in assoluto e oggi sono scontate del 38% su Amazon. La configurazione in promo è quella Nera, e oggi ti costa 49,99€ anziché 80€. I costi di spedizione pari a 0 per tutti gli abbonati Prime.

Razer Kraken: le cuffie da gaming (e non solo) costano molto meno del previsto, grazie ad Amazon

Le cuffie Razer Kraken offrono un audio di alta qualità grazie ai loro driver audio da 50mm, che garantiscono un suono nitido e ricco di dettagli. Inoltre, la loro costruzione in alluminio di bauxite rende le cuffie resistenti e durature, mentre i cuscinetti auricolari in gel raffreddante offrono un comfort ottimale anche durante sessioni di gioco prolungate.

Altra chicca delle Kraken? Le cuffie di Razer sono dotate di un microfono retrattile e flessibile, che garantisce una buona qualità audio durante le sessioni di gioco online. In termini di compatibilità non c'è alcun tipo di problema (le puoi usare con PC, Mac, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch) le puoi anche personalizzare attraverso il software Synapse di Razer così da adattarle alle tue preferenze personali.

Caratteristiche principali delle Razer Kraken:

Driver da 50 mm con calibrazione personalizzata per un suono chiaro e potente con bassi immersivi

Cuscinetti auricolari ovali con infusione di gel refrigerante per ridurre l’accumulo di calore

Microfono retrattile unidirezionale trasmetti le tue chiamate con assoluta chiarezza

Scanalature rientrate nascoste per le stanghette degli occhiali per eliminare la pressione esercitata dagli occhiali

Corpo in alluminio di bauxite con imbottitura più spessa per una maggior resistenza e un peso ridotto

Cavo audio da 3,5 mm con controlli su filo compatibile con tutte le console

