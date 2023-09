Le cuffie bluetooth Xiaomi ad un PREZZO REGALATO con lo sconto di Amazon

Xiaomi è un'azienda che, ormai, ha poco bisogno di presentazioni e che, nel corso degli anni, si è da sempre contraddistinta per la capacità di creare dei prodotti best buy. Per best buy si intendono dei prodotti capaci di rispettare al massimo il concetto di qualità prezzo e, addirittura, spesso la bilancia va a favore della qualità ad un prezzo più basso di quello che potrebbe e dovrebbe essere. Oggi, lo sconto proposto da Amazon, equivale ad un vero e proprio regalo: le cuffie bluetooth di Xiaomi, le Buds 3 vengono messe in offerta addirittura del 67% per un prezzo finale di soli 42,99€ a fronte dei 129,99€ del prezzo di listino.

Lo sconto di Amazon sulle Cuffie Bluetooth Xiaomi è davvero imperdibile!

Come detto poche righe più su, lo sconto di Amazon su questo dispositivo è davvero incredibile. La cancellazione del rumore, che arriva fino a 40 dB di profondità, è in grado di ridurre i rumori di fondo fino al 99%. Dispone di batteria a lunga durata e ricarica wireless che ti permette di riprodurre quello che vuoi fino a 7 ore ininterrotte. Grazie al sofisticato driver dinamico a doppio magnete, ogni componente è al top delle prestazioni; inoltre, con la curva di sintonizzazione professionale Xiaomi HRTF, i suoni possono essere riportati allo stato originale.

I microfoni feedback, feed-forward e talk lavorano insieme per cancellare accuratamente i rumori ambientali e stabilizzare la voce grazie all'ausilio dell'algoritmo di cancellazione del rumore delle chiamate, abilitato attraverso il modello di rete neurale. Ciò consente conversazioni senza interferenze, anche in ambienti rumorosi. Insomma, un prodotto davvero top proposto ad un prezzo e con uno sconto più che competitivo e vantaggioso.

L'offerta di Amazon, dunque, prevede un 67% di sconto sulle Cuffie Bluetooth Xiaomi Buds 3 per un prezzo finale di soli 42,99€.

