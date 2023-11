Le cuffie bluetooth Xiaomi a 17,99€ sono un INCREDIBILE AFFARE

Le cuffie Bluetooth Xiaomi offrono un'esperienza audio senza fili conveniente e di alta qualità. Su Amazon le Redmi Buds 4 Lite sono in sconto del 10% e vengono proposte ad un super conveniente prezzo finale: 17,99€.

Amazon lancia lo sconto sulle cuffie bluetooth Xiaomi

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite rappresentano l'apice della tecnologia Bluetooth con il nuovo chip Bluetooth 5.3, garantendo velocità di trasferimento dati e connessioni eccezionalmente veloci e stabili. Grazie a una notevole capacità anti-interferenza, la vostra esperienza musicale sarà ininterrotta e priva di disturbi.

Con un'impressionante durata della batteria di 20 ore, queste cuffie offrono 5 ore di utilizzo con una singola carica e raggiungono le 20 ore se sfruttate insieme alla custodia di ricarica. La comoda porta di ricarica Type-C si adatta alla maggior parte dei cavi standard, garantendo praticità senza preoccupazioni di rimanere senza cavo di ricarica.

L'audio di alta qualità è garantito dal driver dinamico da 12 mm delle cuffie Xiaomi, con diaframma composito e struttura a cavità rinforzata per ridurre la distorsione. La modalità di gioco a bassa latenza assicura un'esperienza di gioco immersiva.

Le caratteristiche aggiuntive includono il funzionamento a sfioramento per un facile controllo, resistenza alla polvere e all'acqua con certificazione IP54, e un design ergonomico a metà orecchio per un comfort duraturo durante l'uso quotidiano o durante l'attività fisica. Con un peso di soli 3,9 g in un orecchio, gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono leggeri e senza peso, riducendo il rischio di caduta durante l'uso attivo.

Oggi su Amazon le Redmi Buds 4 Lite, le cuffie bluetooth di casa Xiaomi, sono in sconto del 10% per un costo finale di soli 17,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.