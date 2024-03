Le cuffie bluetooth perfette per lo sport sono le Google Pixel Buds A-Series: SCONTO PAZZESCO

Le Google Pixel Buds A-Series offrono un'esperienza sonora senza pari, grazie agli altoparlanti con driver dinamici da 12 mm progettati su misura. Con una qualità audio impeccabile, questi auricolari wireless ti regaleranno un piacere musicale senza confronti.

La funzionalità suono adattivo regola automaticamente il volume delle cuffie in base al rumore ambientale circostante, garantendo sempre un'esperienza sonora ottimale, ovunque tu sia. Inoltre, i microfoni beamforming assicurano chiamate dall'audio nitido ovunque tu ti trovi, focalizzandosi sulla tua voce per renderti udibile in modo chiaro e definito.

Con la possibilità di attivare l'assistente vocale Google con un semplice comando vocale o un tocco, i Pixel Buds A-Series sono sempre pronti ad aiutarti quando ne hai bisogno. Basta dire "Hey Google" o tenere premuto l'auricolare per accedere a una vasta gamma di funzionalità, come la riproduzione musicale, la consultazione del meteo o la lettura delle notifiche.

Grazie al design ergonomico e agli inserti in tre diverse taglie, gli auricolari wireless restano comodamente in posizione, creando un delicato sigillo che offre un suono straordinario. L'arco stabilizzatore assicura una vestibilità sicura e confortevole, perfetta per un utilizzo prolungato. Inoltre, la batteria a lunga durata ti permette di godere fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica, o fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica inclusa.