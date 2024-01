Le cuffie bluetooth DEFINITIVE sono Xiaomi: PERFETTE per passeggiate, sport e viaggi

Xiaomi è un'azienda versatile e che recita un ruolo molto importante nel panorama dell'elettronica di consumo e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth sono messe in maxi sconto del 43% per un prezzo finale di 19,99€.

Maxi sconto del 43% sulle cuffie bluetooth Xiaomi

Gli auricolari Xiaomi 4 Lite offrono un'esperienza audio senza fili di alta qualità in un design bianco e In-ear. La tecnologia di connettività Bluetooth 5.3 garantisce una trasmissione stabile e veloce, riducendo il consumo della batteria e prevenendo interruzioni indesiderate durante l'ascolto.

Con un driver dinamico da 12mm e un diaframma composito, gli auricolari intensificano la struttura della cavità per ridurre le distorsioni e fornire un suono cristallino e dettagliato. La batteria a lunga durata offre fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica, estendibile fino a 20 ore con l'ausilio della custodia di ricarica inclusa.

Gli auricolari Xiaomi 4 Lite supportano anche Google Fast Pair, consentendo una rapida connessione con i telefoni Android non appena la custodia di ricarica viene aperta. Leggeri e portatili, sono ideali per l'uso quotidiano e gli allenamenti, con resistenza all'acqua IPX4 che li protegge da sudore e pioggia.

Il pacchetto include una custodia di ricarica, due auricolari, tre paia di cuscinetti per auricolari e due paia di ganci per auricolari, offrendo una comoda personalizzazione per un'esperienza di ascolto ottimizzata. Si tratta di un paio di cuffiette dal design elegante e di ottima qualità, offerte ad un prezzo super conveniente!

Oggi, su Amazon, è presente un mega sconto del 43% sulle cuffie bluetooth Xiaomi che vengono vendute alla cifra finale di 19,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.