Le cuffie bluetooth Beats al 30% di sconto sono un VERO AFFARE da Black Friday

Molte cuffie Beats offrono funzionalità wireless tramite Bluetooth ed è il caso delle Beats Studio Buds, degli auricolari che in occasione delle offerte Black Friday sono attualmente in sconto su Amazon del 30%, prezzo finale: 99€.

Cuffie bluetooth Beats: auricolari in sconto del 30%

Le nuove Beats Studio Buds offrono un'esperienza di ascolto audio straordinaria grazie alla loro piattaforma acustica personalizzata. Progettate per consegnare un suono potente e bilanciato, queste cuffie garantiscono un'immersione totale nella tua musica preferita. Con le due diverse modalità di ascolto, la cancellazione attiva del rumore ti consente di isolarti completamente dal mondo esterno, mentre la modalità Trasparenza ti permette di rimanere consapevole degli ambienti circostanti.

I morbidi copriauricolari, disponibili in tre misure, non solo sono confortevoli, ma assicurano anche una tenuta acustica impeccabile. Con un'autonomia impressionante, potrai goderti fino a 8 ore di ascolto senza interruzioni, estendibili fino a 24 ore con la custodia di ricarica tascabile.

La tecnologia Bluetooth di Classe 1 delle Studio Buds assicura un raggio d’azione più ampio e meno perdite di connessione. Con microfoni integrati per chiamate di alta qualità e l'interazione fluida con l'assistente vocale, queste cuffie offrono una versatilità senza pari.

Non solo performanti dal punto di vista audio, le Studio Buds sono anche resistenti all’acqua e al sudore secondo lo standard IPX4, ideali per accompagnarti durante gli allenamenti o le giornate attive. Con un design all'avanguardia e funzionalità all'avanguardia, le Beats Studio Buds sono la scelta ideale per gli amanti della musica in movimento.

Su Amazon, per i giorni dedicati alle offerte Black Friday, spunta uno sconto del 30% sulle cuffie bluetooth targate Beats, prezzo finale 99€.

