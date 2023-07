Le aziende Italiane non sono pronte per l'IA secondo Kaspersky

Stando a una ricerca effettuata direttamente da Kaspersky, la maggior parte delle aziende Italiane non sarebbero ancora pronte per l'uso delle intelligenze artificiali per agevolare le attività lavorative. Ciò dipenderebbe da mancanza di consapevolezza e minor conoscenza dei rischi che ne possono derivare.

Lo studio è stato condotto su 1000 dipendenti italiani con età compresa tra i 18 e i 55 anni, tra cui più della metà hanno preso in considerazione l'uso di strumenti di intelligenza artificiale, nonostante oltre il 40% non sia a conoscenza di cosa ci sia alla base del loro funzionamento. La maggioranza di questi da inoltre poca importanza alle problematiche legate alla privacy, che ne possono scaturire da un uso non adeguato.

Kaspersky: i rischi che corrono le aziende secondo la sua ricerca

L'intelligenza artificiale si è diffusa subito a macchia d'olio per le sue capacità di generare dei risultati logici in base alle richieste, assistendo nel migliore dei modi chi la utilizza. Le enormi potenzialità possono rappresentare tante opportunità, se questa viene utilizzata nel rispetto di linee guida aziendali e delle regole di sicurezza. In caso contrario, le potenzialità si trasformano certamente in enormi rischi.

Secondo la ricerca condotta da Kaspersky, del 53% degli intervistati, solo il 10% riesce a sfruttarne le potenzialità. Un dato evidente è tuttavia che il 57% dei dirigenti e dei responsabili non conosce affatto gli strumenti IA, esponendo così la propria azienda a possibili rischi se un dipendente con capacità non adeguate ne fa uso. Più del 60% delle aziende non ha inoltre definito alcun programma di informazione o di definizione di linee guida da seguire per l'utilizzo di strumenti IA.

I rischi che ne possono derivare sono naturalmente l'esposizione non controllata o inconsapevole di dati personali o confidenziali, che possono finire in mani non autorizzate, per farne usi fraudolenti. Un motivo sempre più che valido per prevenire a monte con un buon antivirus come quello di Kaspersky.

