Soundcore è tra i marchi più affidabili in fatto di dispositivi audio. I suoi prodotti sono molto amati, soprattutto su Amazon. Le cuffie Bluetooth Q30 sono realizzate con materiali premium e offrono un pacchetto di funzioni davvero completo (cancellazione del rumore, EQ tramite app e via dicendo). La notizia del giorno è che con lo sconto Amazon del 25% le paghi solo 59,99€, spedizione inclusa (se ti abboni a Prime).

Le Soundcore Q30 sono cuffie Bluetooth di qualità e costano solo 59,99€ (perché in sconto)

Le cuffie Bluetooth Soundcore Q30 sono dotate di un driver da 40 millimetri. I diaframmi in seta sono flessibili e consentono la riproduzione di bassi potenti e alti nitidi, fino a 40 KHz. I padiglioni ultra morbidi sono in pelle proteica (con imbottitura), e si adattano perfettamente alle orecchie. La struttura è leggera e assicura pieno comfort, anche in caso di uso prolungato.

Tra le feature spicca invece la cancellazione attiva del rumore ibrida. I doppi microfoni di rilevamento del rumore rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza così da eliminare ogni distrazione. La tua musica sarà sempre nitida. A proposito, puoi anche personalizzare l'esperienza attraverso tre modalità:

Mezzi: riduce al minimo il rumore del motore degli aerei

Esterni: riduce il rumore di traffico e vento

Interni: attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo

Oltre a design e performance, da sottolineare c'è anche l'autonomia. La batteria garantisce infatti fino a 40 ore di ascolto di musica in modalità di cancellazione del rumore. In modalità standard, invece, si arriva addirittura a 60 ore. Infine, per 4 ore di ascolto, ti bastano 5 minuti di ricarica. Incredibile, vero?

