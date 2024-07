Lavoro da remoto: la protezione efficace di Norton Antivirus

Il numero di persone che lavorano da remoto è in continua crescita. Da un lato rappresenta un passo in avanti importante dal punto di vista tecnologico, visto e considerato che prima della pandemia il lavoro intelligente da casa era una realtà già consolidata in molti Paesi dell'Unione europea. Dall'altra parte, però, è anche una sfida sul piano della sicurezza informatica, dal momento che la posta in palio è molto alta.

Dagli attacchi ransomware al phishing, sono numerose le minacce a cui è esposto chi lavora da remoto. Di fronte all'esigenza di salvaguardare non soltanto i propri dati ma anche i documenti di lavoro più importanti, il consiglio è di affidarsi a prodotti informatici seri, in grado di offrire una copertura completa da ogni tipo di rischio. Tra le migliori soluzioni segnaliamo i piani Norton 360 di Norton, azienda di sicurezza informatica leader nel proprio campo.

Le caratteristiche chiave dei piani Norton 360 per chi lavora da remoto

Tutti i piani Norton 360 offrono una protezione avanzata contro ransomware, malware, virus e hacker, una VPN per navigare in completo anonimato, un robusto password manager, e un servizio di backup del PC nel cloud.

Le funzionalità qui sopra sono alla base del piano Standard, così come dei piani Deluxe e Advanced. Quest'ultimi due integrano poi altre caratteristiche importanti:

Protezione minori : tool avanzato per proteggere i minori quando sono connessi a Internet e informare i loro genitori sulle attività compiute (piani Deluxe e Advanced)

: tool avanzato per proteggere i minori quando sono connessi a Internet e informare i loro genitori sulle attività compiute (piani Deluxe e Advanced) Dark Web Monitoring : monitoraggio del Dark Web per eventuali fughe di dati (piani Deluxe e Advanced)

: monitoraggio del Dark Web per eventuali fughe di dati (piani Deluxe e Advanced) Assistenza per il ripristino dell'identità (piano Advanced)

(piano Advanced) Assistenza in caso di furto del portafoglio (piano Advanced)

(piano Advanced) Social Media Monitoring (piano Advanced)

Per la panoramica completa delle caratteristiche e dei prezzi di ciascun piano, collegatevi alla pagina dedicata ai piani Norton 360.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.