Lavoratori arrabbiati usano l'AI per cause legali contro le aziende

L'uso crescente dell'intelligenza artificiale (AI) da parte di lavoratori insoddisfatti per lanciare cause legali contro le loro aziende sta generando preoccupazioni tra gli esperti del settore legale. Secondo i professionisti del diritto del lavoro, la frustrazione tra i lavoratori sta dando origine a una nuova tendenza: utilizzare l'AI per creare rivendicazioni legali che spesso risultano incoerenti, lunghe e imprecise, con conseguente aumento delle spese legali per le aziende.

Ailie Murray, partner in diritto del lavoro dello studio legale Travers Smith, ha dichiarato che le memorie legali generate tramite AI sono prodotte così rapidamente che risultano spesso eccessivamente lunghe e piene di incoerenze.

Questo costringe i datori di lavoro a spendere ingenti somme di denaro per rispondere a documenti che, in molti casi, sono imprecisi. Murray ha sottolineato che i ricorrenti a volte presentano argomentazioni non valide e rivendicazioni infondate, ma i datori di lavoro non possono semplicemente ignorarle. Questo porta a un circolo vizioso di corrispondenza legale continua e costosa, che potrebbe sovraccaricare ulteriormente i tribunali già sotto pressione.

Il numero di cause condotte dall'AI aumenta

Anche James Hockin, partner dello studio legale Withers, ha confermato un aumento significativo del numero di clienti che ricorrono all'AI per sostenere le loro cause legali. Hockin ha avvertito dei rischi legati all'uso improprio dell'AI: individui non rappresentati potrebbero intraprendere cause legali errate nei tribunali del lavoro del Regno Unito, basandosi su risultati generati da strumenti di AI che forniscono risposte di bassa qualità.

L'accessibilità e la velocità con cui l'AI può produrre contenuti legali sembrano aver democratizzato l'accesso alla giustizia, ma con effetti collaterali preoccupanti. Se da un lato offre alle persone un modo più rapido ed economico di affrontare le ingiustizie, dall'altro rischia di provocare un aumento di contenziosi mal gestiti e dispendiosi.

Questo non solo mette a dura prova le aziende, che si trovano a dover affrontare spese legali inaspettate, ma anche il sistema giudiziario, che potrebbe essere oberato da rivendicazioni infondate che potrebbero intasare i tribunali e rallentare la gestione di cause legittime.