Lavora più COMODAMENTE col Supporto per PC Portatile IN OFFERTA!

La comodità e la sicurezza del PC portatile sono entrambe importantissime, ma spesso non vanno di pari passo, soprattutto se ci troviamo ad utilizzare il nostro apparecchio in spazi ristretti o poco congeniali. Per fortuna ci sono oggetti molto ingegnosi che ci vengono in soccorso, come questo Supporto per PC Portatile regolabile, da oggi disponibile a un prezzo bassissimo!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta il Supporto per PC Portatile regolabile di Glangeh a soli 20,98€, con uno sconto sul totale del 22% che ti farà risparmiare ben 6€ sul prezzo originale!

Lavorare meglio, e comodo!

Si tratta di un porta PC portatile, dotato di una struttura a forma di Z allargata a un solo polo. Il design minimalista non solo garantisce stabilità, ma consente a questo ingegnoso strumento anche di risparmiare spazio. Il design è stato testato più volte e il mandrino ha un'aspettativa di vita di oltre 3.000 cicli, garantendo durata e supporto solido.

Come detto in precedenza, questo Supporto per PC Portatile è regolabile, e presenta ben 8 livelli, ma anche la possibilità di regolare facilmente l'angolo in base alle tue esigenze. Infine, lo spazio libero posteriore permetterà una miglior dissipazione del calore. Un oggettino niente male da non lasciarti sfuggire!

