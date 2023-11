L'AUDIO PERFETTO per te, ovunque! Col Marshall Emberton in OFFERTA!

Se sei un esperto di musica o di audio, il marchi Marshall dovrebbe esserti ben noto, e far scattare in testa quel campanello di allarme, positivo, che abbiamo di fronte un'offerta che è praticamente una chicca. Infatti tra gli articoli più buoni in promozione su Amazon, da oggi puoi trovare addirittura l'altoparlante portatile senza fili Marshall Emberton, a con uno SCONTO da CAPOGIRO!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon l'altoparlante portatile senza fili Marshall Emberton a soli 99,99€, con uno sconto enorme del 34% che ti farà risparmiare ben 49€ sul totale!

Il marchio per chi di musica ne sa!

Questo gioiellino di Marshall mette a tua disposizione un’esperienza di ascolto intensa, chiara e potente, proprio come vorrebbe ogni musicista. Emberton è dotato di tecnologia True Stereophonic, una forma di suono stereofonico unica firmata Marshall. Con questo, diffonderai il suono a 360°, con la qualità dell’audio che sarà eccellente da ogni angolazione.

Per quanto riguarda la comodità è perfetto: pesa solo 0,7 kg e sta nel palmo di una mano, è facile da usare grazie alla manopola di controllo multidirezionale, robusto e impermeabile, e soprattutto offre oltre 20 ore di riproduzione portatile con una singola ricarica. Marshall Emberton è quello che ogni musicista vorrebbe avere sempre con sé.

