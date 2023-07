LastPass ti lascia provare le funzionalità Premium per 1 mese

Proteggere le proprie credenziali è importante, specialmente se avete numerosi account. Motivo per cui un password manager come LastPass è sicuramente indicato per la gestione della sicurezza delle proprie informazioni d'accesso. Grazie a funzionalità avanzate, come la crittografia, il monitoraggio sulle violazioni e altro, garantisce una cassaforte sicura dove conservare tutte le credenziali, ma anche file importanti, come documenti, dati di pagamento e altro.

LastPass è disponibile gratuitamente e con dei piani a pagamento, che è anche possibile provare gratuitamente per 30 giorni.

Cosa ottenete con LastPass

Chi non ha mai avuto LastPass può provarlo per 1 mese facendosi un'idea su tutti i vantaggi offerti dal servizio. Sono incluse utili funzionalità come un generatore password, con cui creare nuove password sempre più complesse e difficili da violare, cloud crittografato da 1GB dove salvare i propri documenti, servizio di monitoraggio per le violazioni, accesso di emergenza e supporto tecnico prioritario.

Tutto ciò è disponibile con il piano LastPass Premium a soli 2,90€ al mese, beneficiando di ulteriori funzioni esclusive, come "Accedi e vai" che rende istantaneo l'accesso ai tuoi account senza ricorda singolarmente le password, oppure la cassaforte digitale per salvare documenti, carte di pagamento, note importanti e altro.

LastPass include anche Authenticator, ovvero un autocompilatore che vi permette di inserire rapidamente le credenziali senza digitare nulla sulla tastiera. Potete anche condividere in sicurezza password e altri dati importanti con altri utenti, senza rivelare le credenziali.

Supporta anche l'aggiunta di ulteriori livelli di sicurezza per l'accesso all'account, come l'impronta digitale, un codice monouso o altri metodi, rendendo sempre più solida la sicurezza del gestore password. Il servizio è verificato in maniera indipendente e possiede certificazioni internazionali che garantiscono i requisiti di conformità per quanto riguarda i più recenti standard di sicurezza.

Provate gratuitamente LastPass oppure abbonatevi scegliendo i piani Premium e Families, per mettere al sicuro i vostri accessi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.