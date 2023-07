LastPass: prova tutte le funzionalità a costo zero per 30 giorni

La sicurezza online è fondamentale: ecco perché LastPass si propone come uno strumento indispensabile per la gestione della sicurezza digitale. LastPass offre un "vault" digitale sicuro e privato in cui poter conservare tutte le informazioni sensibili, dal login ai siti web alle note personali, dai dati di pagamento ai documenti importanti. Il password manager offre l'opportunità di provare per 30 giorni tutte le funzionalità.

Cosa propone l'offerta LastPass?

LastPass offre ai suoi nuovi utenti una prova gratuita di 30 giorni per sperimentare tutti i vantaggi della piattaforma. Potrai testare l'efficacia di questo gestore di password e apprezzare la sua facilità d'uso. Per coloro che desiderano beneficiare di tutte le funzionalità esclusive, LastPass Premium è disponibile a soli 2,90 euro al mese. Con LastPass Premium, avrai accesso a un'ampia gamma di funzioni avanzate, tra cui l'accesso da tutti i dispositivi, 1 GB di spazio di archiviazione file crittografato, il monitoraggio Dark Web, l'accesso di emergenza e il supporto tecnico prioritario.

LastPass semplifica la gestione della sicurezza online. Con l'opzione "Accedi e vai", potrai accedere rapidamente ai tuoi account senza dover ricordare ogni singola password. LastPass Authenticator ti permette di accedere ai tuoi account senza dover digitare la password, aumentando la sicurezza con l'autenticazione a due fattori. Inoltre, il generatore di password integrato crea password robuste e casuali per proteggere al massimo i tuoi account.

Puoi utilizzare il "vault" digitale anche per conservare altre informazioni sensibili come dati di pagamento, documenti personali o note importanti. LastPass ti consente anche di condividere in modo sicuro le password e le informazioni con altre persone, senza dover rivelare le tue credenziali reali. Accedi a LastPass per trenta giorni a costo zero, oppure abbonati al piano Premium a soli 2,90 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.