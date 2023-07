LastPass Premium e Families: provali per trenta giorni a costo zero

La sicurezza online è diventata una priorità assoluta. Con un numero crescente di credenziali da ricordare, è facile cadere nella tentazione di utilizzare password deboli o riutilizzare le stesse password per più account. Ma c'è una soluzione che semplifica e rafforza la tua sicurezza online: LastPass. Puoi provare il piano Premium e Families gratuitamente per trenta giorni.

Le funzionalità offerte da LastPass

La facilità d'uso è uno dei punti di forza di LastPass. Una volta salvata una password, avrai accesso immediato e semplice a tutti i tuoi account. Con LastPass Authenticator, puoi dimenticare le password tradizionali e accedere ai tuoi account utilizzando un'autenticazione sicura a due fattori. Ciò significa che la tua sicurezza sarà rafforzata senza dover compromettere la comodità di accesso.

Hai mai avuto difficoltà a creare password complesse e uniche? LastPass ha la soluzione. Il generatore di password integrato crea password casuali e lunghe, garantendo la massima protezione per i tuoi account online. Con LastPass puoi anche utilizzare le note per archiviare in modo sicuro una vasta gamma di informazioni, come dati di pagamento, tessere sanitarie o note personali.

E se vuoi condividere in sicurezza le tue password o le informazioni con altre persone, LastPass offre una soluzione: puoi condividere l'accesso ai tuoi account senza dover rivelare le tue password, garantendo la massima sicurezza per te e per coloro con cui condividi.

Con soli 2,90 euro al mese, avrai accesso a tutte le funzionalità di LastPass Premium, inclusi 1 GB di spazio di archiviazione crittografato per i tuoi file, monitoraggio del Dark Web per avvisi di sicurezza e supporto tecnico prioritario. Inoltre, potrai beneficiare di una prova gratuita di 30 giorni per testare a fondo tutte le funzionalità di LastPass Premium eFamilies.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.