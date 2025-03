LastPass: il gestore di password che semplifica la tua vita digitale

Ricordare decine di password per accedere ai tuoi account personali e professionali può diventare un vero ostacolo quotidiano. LastPass nasce per eliminare questa complessità: un gestore di password progettato per aiutarti a proteggere la tua vita digitale, offrendo una cassaforte sicura e accessibile da qualsiasi dispositivo. Che tu lo utilizzi per motivi personali, familiari o professionali, ti consente di automatizzare l’accesso ai tuoi account e mantenere tutto al sicuro.

Un piano per ogni esigenza

LastPass è disponibile con diverse soluzioni di abbonamento:

Premium (€2,90/mese) – Per uso personale: include accesso da ogni dispositivo, salvataggio illimitato, monitoraggio del dark web, autenticazione a più fattori e accesso di emergenza.

Families (€3,90/mese) – Include 6 account Premium, con dashboard amministrativa e cartelle condivise.

Teams (€4,42/utente/mese) – Per piccoli team, con console di gestione utenti, criteri di sicurezza e cartelle condivise.

Business (€6,50/utente/mese) – Per aziende più strutturate, con funzionalità avanzate, gestione di gruppi, directory, SSO e molto altro.

Ogni piano può essere provato gratuitamente, senza inserire la carta di credito.

I vantaggi principali di LastPass

Sicurezza avanzata

La crittografia end-to-end e il modello zero-knowledge garantiscono che solo tu possa accedere alle tue informazioni. Inoltre, puoi attivare l’autenticazione multifattoriale e il monitoraggio del dark web per proteggerti ulteriormente da eventuali minacce.

Accesso ovunque, in ogni momento

Le password vengono sincronizzate automaticamente tra i tuoi dispositivi. Che tu sia al computer, al telefono o in viaggio, avrai sempre le tue credenziali a portata di mano.

Password forti, sempre

LastPass genera password uniche e complesse per ogni account, aiutandoti a evitare errori comuni come il riutilizzo o la scelta di password deboli.

Compilazione automatica intelligente

I moduli di login e pagamento vengono compilati automaticamente, così puoi accedere ai tuoi servizi o fare acquisti online in pochi secondi.

Condivisione sicura

Condividi le password con familiari o colleghi in modo immediato e protetto, senza bisogno di inviarle via email o messaggi non sicuri.

LastPass nella tua quotidianità

Se gestisci numerosi account per lavoro o per clienti, sai quanto può essere frustrante tenere traccia di tutte le credenziali. Con LastPass, puoi archiviare in modo ordinato tutte le tue password, note, dati delle carte di credito e documenti, e accedere rapidamente agli strumenti di cui hai bisogno, ovunque ti trovi.

Se condividi l'accesso a servizi con la tua famiglia, puoi creare un account LastPass Families. Questo ti consente di gestire fino a sei utenti, condividere credenziali in sicurezza, aggiungere o rimuovere membri in qualsiasi momento e mantenere tutti sincronizzati senza confusione.

Se lavori in un team, LastPass Teams ti permette di offrire a ogni membro una cassaforte personale, oltre a condividere in modo controllato l’accesso a strumenti comuni. L’amministratore può gestire gli utenti, monitorare la sicurezza del team e definire criteri per garantire la protezione degli accessi aziendali.

Se gestisci un’azienda in crescita, LastPass Business ti offre tutto ciò che serve per gestire utenti illimitati, implementare criteri di sicurezza avanzati, sfruttare il Single Sign-On (SSO), integrare directory e monitorare gli accessi con strumenti di reporting evoluti.

Per conoscere l'offerta completa di Lastpass clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.