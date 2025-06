LastPass: il gestore di password che semplifica la tua vita digitale

Gestire decine di account online, ricordare password diverse e complesse, condividere credenziali in sicurezza: LastPass nasce per eliminare tutto questo stress. Con LastPass ogni login diventa automatico, sicuro e accessibile ovunque, su qualsiasi dispositivo.

Il pilota automatico per la tua vita digitale

Dimentica il blocco note sul desktop o le password ripetute. LastPass genera per te password complesse e univoche, le memorizza in una cassaforte crittografata e le inserisce automaticamente nei moduli online. Bastano pochi clic per fare login, effettuare acquisti o accedere a servizi essenziali, senza rischi.

Password sicure, sempre con te

Le password salvate si sincronizzano in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi: smartphone, PC, tablet. Anche se sei lontano dal tuo computer principale, puoi accedere in tutta sicurezza ai tuoi account da qualsiasi luogo.

Condivisione intelligente e sicura

Hai bisogno di condividere un accesso con un collega o un familiare? Con LastPass lo fai in modo immediato e protetto, senza mai rivelare la password in chiaro. Ideale per team di lavoro, coppie, famiglie o startup.

Una cassaforte digitale a 360 gradi

Non solo credenziali: LastPass conserva anche carte di credito, indirizzi, documenti, codici Wi-Fi. Tutto ciò che è sensibile trova posto nella tua cassaforte digitale, protetta da una sola password principale.

Piani disponibili: dal Free al Business Max

LastPass offre soluzioni per ogni tipo di utente, con prove gratuite e nessuna carta di credito richiesta:

Free : ideale per iniziare, con spazio illimitato per password e compilazione automatica su un solo tipo di dispositivo.

Premium (€2,90/mese): per uso personale su più dispositivi, con accesso illimitato, dark web monitoring e supporto prioritario.

Families (€3,90/mese): fino a 6 account Premium per gestire in sicurezza le credenziali di tutta la famiglia.

Teams (€4,42/utente/mese): per piccoli team, include cartelle condivise e console di amministrazione.

Business (€6,50/utente/mese): pensato per le PMI, con oltre 100 criteri di sicurezza e gestione utenti avanzata.

Business Max (€8,50/utente/mese): per aziende con esigenze elevate, include monitoraggio SaaS e MFA avanzata.

Sicurezza al primo posto

LastPass utilizza una crittografia end-to-end: solo tu puoi vedere le tue password, nemmeno LastPass vi ha accesso. Ogni informazione è protetta da una password principale che non viene mai condivisa o salvata. Per conoscere l'offerta completa di LastPass clicca qui.