LastPass: i consigli per un'estate in sicurezza

Oltre a crema solare, occhiali da sole e costume, non dimenticare di mettere in valigia anche un gestore password. Viaggiare – infatti – non significa essere immuni a possibili attacchi informatici e partire già protetti è un grosso vantaggio per evitare problemi durante le meritate vacanze. Perciò LastPass, uno tra i migliori password manager del settore, ha redatto una piccola guida pratica per un'estate senza pensieri e in completa sicurezza.

Checklist pre-vacanza

Dopo aver sottoscritto un abbonamento LastPass – se viaggiate in molti, noi consigliamo il piano Families – ecco la checklist di cose da fare prima di partire.

Assicurati che le tue password siano efficaci. È il momento giusto per sostituire quelle vecchie, vulnerabili o riutilizzate. Così gli hacker avranno meno opportunità e possibilità di ottenere l'accesso ai vostri account.

Carica una copia digitale dei dati più importanti nel tuo vault LastPass, come passaporto, patente, carte di pagamento ed eventuale assicurazione sanitaria.

Scarica l'app LastPass per dispositivi mobili e attiva l'autenticazione a due fattori.

Scegli un contatto di emergenza a cui concedere l'accesso alla cassaforte in caso di situazioni critiche.

Cosa fare post-vacanza

LastPass protegge i tuoi account e le tue password mentre ti rilassi in vacanza, anche attraverso il comodo accesso offline che funziona pure in assenza di connessione. E quando rientri, può supportarti nel rientro alla vita di tutti i giorni.

Verifica presenza di attività insolita nel tuo account, specialmente se hai utilizzato reti Wi-Fi non protette o computer pubblici.

C'è qualche password compromessa? Aggiornala immediatamente. Con LastPass è facilissimo creare nuove credenziali e sostituire quelle vecchie.

Utilizza il monitoraggio del dark web. A volte può capitare di finire vittime di un data breach. Grazie a questo portentoso strumento possiamo scoprirlo in tempo reale e agire per tempo.

LastPass Families, ideale per famiglie

Con LastPass Families la protezione è sei volte più efficace. Sottoscrivendo un abbonamento a pochi euro al mese, fino a sei utenti possono accedere a un proprio vault personale in cui salvare credenziali d'accesso, dati e documenti sensibili di ogni genere. Inoltre, le password che salvi sono disponibili simultaneamente su tutti i dispositivi: LastPass è compatibile con Windows, Mac, Linux, Android, iOS e come estensione per i principali browser.

Tra le funzionalità più interessanti c'è il generatore di password, con cui puoi creare nuove chiavi di accesso (rigorosamente diverse per ogni account) da salvare, poi, nella propria cassaforte privata. LastPass Families è disponibile in prova gratuita per trenta giorni.

Se deciderai di sottoscrivere un abbonamento, il costo è di soli 3,90 euro al mese, cliccando questo link. Nel prezzo sono incluse tutte le funzionalità del piano Premium, sei casseforti individuali e crittografate, dashboard dell'amministratore, raggruppamento e condivisione in cartelle, spazio di archiviazione individuale crittografato e dashboard con notifiche per la sicurezza personale.

