LastPass gratis per 30 giorni: proteggi e metti al sicuro le tue password e gli accessi

LastPass è il gestore di password che semplifica la tua vita digitale, creando, memorizzando e compilando automaticamente le credenziali al posto tuo. Protegge i tuoi dati da occhi indiscreti, ti suggerisce password sicure e ti consente di accedere rapidamente ai tuoi account, tutto in un'unica piattaforma sicura. Provalo gratis per 30 giorni e scopri come semplificare la gestione delle tue password.

Non solo password: proteggi tutti i tuoi dati sensibili

Una volta attivato, LastPass diventa il tuo assistente digitale, generando password uniche e complesse per ogni account, evitando il rischio delle credenziali riciclate o facilmente indovinabili, e oggi puoi anche provarlo gratis per 30 giorni! Non dovrai più ricordare lunghe stringhe di caratteri, perché LastPass le archivia in una cassaforte crittografata e le sincronizza automaticamente su tutti i tuoi dispositivi autorizzati.

Con LastPass puoi anche condividere in modo sicuro le tue password con colleghi o familiari, ideale per team di lavoro o famiglie con account condivisi. Il riempimento automatico dei campi ti permette di accedere rapidamente ai tuoi servizi preferiti e di fare acquisti online in pochi secondi, eliminando ogni frustrazione. Hai due opzioni fra le quali poter scegliere:

Premium: 2,90€ al mese con fatturazione annuale per proteggere la tua vita digitale con accessi più semplici e sicuri;

al mese con fatturazione annuale per proteggere la tua vita digitale con accessi più semplici e sicuri; Families: 3,90€ al mese con fatturazione annuale per tenere le credenziali della tua famiglia al sicuro e sempre a portata di mano;

Oltre alle password, LastPass ti consente di memorizzare informazioni critiche come carte di credito, indirizzi di spedizione, credenziali Wi-Fi e documenti importanti. Non aspettare, prova LastPass per 30 giorni senza alcun impegno. Al termine, potrai scegliere il piano più adatto alle tue esigenze o disdire liberamente. Scopri un nuovo modo di gestire le tue password e rendi più sicura la tua vita online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.