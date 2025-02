Lastminute.com ti porta in vacanza: che offerte volo+hotel per Pasqua

Il lunghissimo ponte festivo di Pasqua 2025 è l'occasione perfetta per concedersi una pausa rigenerante: Lastminute.com propone imperdibili pacchetti Volo + Hotel in offerta a prezzi imbattibili, per te che desideri viaggiare senza spendere una fortuna. Approfitta del ponte festivo e scegli tra mete da favola, dalla vacanza al mare all’energia vibrante delle capitali europee.

Scopri le offerte di Pasqua 2025

Lastminute.com ha selezionato per te una serie di pacchetti viaggio che combinano voli e hotel, permettendoti di godere di destinazioni esclusive a prezzi stracciati. Tra le mete imperdibili trovi:

Malta a partire da 268 euro

a partire da 268 euro Sicilia a partire da 319 euro

a partire da 319 euro Tenerife a partire da 468 euro

a partire da 468 euro Gran Canaria a partire da 531 euro

a partire da 531 euro Hurghada a partire da 562 euro

a partire da 562 euro Fuerteventura a partire da 635 euro

Prenota subito, paga dopo: la soluzione flessibile

Uno dei servizi più interessanti di Lastminute.com si chiama “Prenota Subito, Paga Dopo”. Questo sistema innovativo ti consente di bloccare la vacanza dei tuoi sogni con un semplice acconto, senza dover pagare l’intero importo in anticipo.

Dopo aver trovato il tuo viaggio, sfogliando l'ampia selezione di offerte Volo + Hotel, conferma la prenotazione versando un pagamento iniziale non superiore al 50% del costo totale del viaggio. Il saldo rimanente potrà essere dilazionato in uno o più pagamenti, a seconda del valore del pacchetto e della data di partenza, senza alcun interesse o costo aggiuntivo.

Pronto per la tua prossima vacanza? Le offerte di Pasqua di Lastminute.com sono qui: pianifica senza rinunciare a comfort e qualità, approfitta di prezzi imbattibili su un'ampia scelta di destinazioni e della comodità di pagare in modo flessibile.

Inoltre, prenotare con Lastminute.com significa affidarsi a un leader nel settore dei viaggi che garantisce sicurezza e convenienza, oltre che la possibilità di vivere esperienze uniche, che si tratti di esplorare antichi centri storici o rilassarsi in spiaggia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.