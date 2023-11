Lasciati guidare dal TOMTOM GPS: MAXI SCONTO per il Black Friday

Il TomTom GO Basic offre un'esperienza di guida avanzata con una serie di funzionalità progettate per rendere i tuoi viaggi più efficienti e sicuri. Con TomTom Traffic, il navigatore fornisce informazioni sul traffico in tempo reale, permettendoti di evitare ingorghi e ottenere orari di arrivo affidabili. Questa funzione aiuta a risparmiare tempo e a pianificare itinerari più efficienti.

Per una guida più sicura, il TomTom GO Basic include avvisi di tutor e autovelox per 3 mesi, promuovendo il rispetto dei limiti di velocità. Inoltre, la connettività wireless semplifica gli aggiornamenti regolari del software e delle mappe Europa senza l'uso di un computer, garantendo che il tuo dispositivo sia sempre aggiornato.

La navigazione intuitiva è ulteriormente migliorata con la visualizzazione anticipata degli aggiornamenti delle mappe, consentendoti di prepararti in anticipo per il percorso. La connettività Wi-Fi integrata facilita anche l'accesso a RoadTrips by TomTom, permettendoti di scoprire e sincronizzare nuovi itinerari proposti dalla comunità RoadTrip direttamente sul tuo navigatore satellitare auto.

Per mantenere la tua attenzione sulla strada, il TomTom GO Basic offre la possibilità di ricevere messaggi dello smartphone con lettura vocale, riducendo le distrazioni durante la guida. Il touchscreen resistivo assicura una durata massima, offrendo rapidità, chiarezza e affidabilità nella visualizzazione dell'itinerario. Infine, il navigatore è dotato di un comodo supporto reversibile integrato, che fissa saldamente il dispositivo in posizione durante la guida e si ripone facilmente quando non è in uso.

Su Amazon oggi è possibile acquistare il TomTom in sconto del 37% per un prezzo finale di 99€. Approfittane subito.