L'arte giapponese FAI DA TE: SET LEGO Hokusai "La grande onda" in MAXI PROMO

Il set LEGO Art Hokusai - La Grande Onda è una straordinaria celebrazione dell'arte e un affascinante progetto fai da te per adulti che si traduce in un'opera d'arte murale iconica. Con 1.810 pezzi, questo set offre l'opportunità di ricreare una delle opere artistiche più iconiche degli ultimi due secoli: La Grande Onda di Hokusai. Il risultato è una magnifica opera d'arte 3D che può essere esposta con orgoglio come decorazione per casa o ufficio.

Mentre ti immergi nella costruzione di questo set, puoi anche ascoltare la colonna sonora inclusa, che amplifica l'esperienza interiore, trasportandoti nell'atmosfera dell'opera originale.

Oltre ai mattoncini, il set include 6 basi per la tela, 2 ganci, un separa mattoncini LEGO e una tessera decorativa con la firma di Hokusai, per un tocco autentico. Un libretto illustrato fornisce informazioni dettagliate sull'opera di Hokusai e istruzioni chiare per la realizzazione del progetto fai da te.

Questo set rappresenta una brillante idea regalo per gli amanti dell'arte, degli hobby creativi e dei quadri giapponesi. È anche parte della serie LEGO Art, che celebra icone del mondo dell'arte, della musica e del cinema, offrendo ai adulti l'opportunità di dare sfogo alle proprie passioni creative.

Su Amazon il SET Lego Hokusai "La grande onda" è scontato del 20% per un prezzo finale d'acquisto di 79,90€.