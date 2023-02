L'arte del creative coding con JavaScript in un corso a soli 9,99€

Scopri come creare materiale visivo straordinario che unisce colore, movimento e suono utilizzando JavaScript e tecniche avanzate di programmazione. Programmare è un'attività creativa che offre un continuo processo di apprendimento, di correzione degli errori e di ripetizione che consente di creare qualcosa di veramente unico.

Con Bruno Imbrizi, premiato graphic designer che ha dedicato gli ultimi 10 anni a perfezionare l'arte del creative coding, potrai imparare ad utilizzare JavaScript per creare animazioni, stampe, pezzi interattivi e molto altro. Con le sue esperienze di collaborazione con brand come Google, Spotify e Nike e con la vittoria di premi prestigiosi come l'Adobe Cutting Edge Award e il FITC Best Digital Installation Award, potrai avere una guida esperta nel mondo della programmazione creativa e realizzare progetti straordinari.

Il corso, ospitato sulla piattaforma Domestika, è disponibile con uno sconto limitato dell'83% - pari a soli 9,99 euro anziché 59,99. Un'ottima offerta, considerando che tutti i corsi della piattaforma offrono accesso illimitato per sempre.

Ecco cosa include il corso Domestika

All'interno delle 28 videolezioni - dalla durata complessiva di quasi tre ore - Bruno Imbrizi ti insegnerà diverse tecniche per realizzare visual d'impatto utilizzando JavaScript. Inizierai il corso con una panoramica sugli strumenti fondamentali di JavaScript, organizzando un ambiente di esecuzione per gestire il codice e creare i tuoi sketch. Successivamente, scoprirai come disegnare forme con codice, come aggiungere colore, e come trasformare i tuoi design.

Creerai curve per diverse iterazioni, dal design agli elementi grafici, aggiungendo diversi punti lungo il segmento, le animerai e imparerai a creare un cursore interattivo con le immagini. Inoltre, darai forma a una visualizzazione audio usando file sonori, estrarrai i loro dati e userai le loro frequenze per creare un'animazione. Infine, sperimentando con le particelle, detterai il loro comportamento applicando diverse forze e interferenze, vedrai come modificarne le dimensioni e il colore.

Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire la propria conoscenza nella programmazione per creare composizioni animate uniche. Tuttavia, per ottenere il massimo dalle lezioni è necessario saper programmare.

Approfitta della promozione a tempo limitato per portarti a casa un ottimo corso a soli 9,99 euro: incluso nel prezzo, oltre alle 28 videolezioni, otterrai anche risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante e avrai l'occasione di entrare a far parte della vasta community Domestika.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.