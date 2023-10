laravelday 2023: il 9 novembre a Verona parliamo di Laravel

Il 9 novembre 2023 si parla di Laravel a Verona, presso l'hotel San Marco. Nato dalla community per la community, il laravelday è infatti la prima conferenza tutta italiana dedicata ad appassionati e professionisti che utilizzano il popolare PHP Framework For Web Artisans e il suo ricco ecosistema di package e servizi.

Il programma del laravelday

Si potrà seguire l'evento dalle 9:30 sia on line che in presenza, giorno prima (mercoledì 8 Novembre) avrai la possibilità di seguire nella stessa location uno dei workshop con cui approfondire le tue competenze. I loro titoli verranno annunciati molto presto e i biglietti saranno venduti separatamente, mentre per quanto riguarda il laravelday è stata già ufficializzata la lineup di tutti gli interventi previsti.

Sei un neofita dello sviluppo con Laravel? Nessun problema, i talk in programma sono stati studiati anche per incuriosire chi non conosce l'argomento, soprattutto grazie alla preparazione degli speaker:

09:45 - 10:25. " Come Redis ha rotto il nostro applicativo ", di Michael Di Prisco, Senior Back-End Developer @ Jointly.

", di Michael Di Prisco, Senior Back-End Developer @ Jointly. 10:25 - 11:05. " Backup di prod in staging? Why not ", di Mario Carotti, Backend Engineer @ Jobtech.

", di Mario Carotti, Backend Engineer @ Jobtech. 11:30 - 12:05. " ChatGPT con Laravel & beyond ", di Alberto Peripolli, Freelance @Tecnobit @Tecrail @Rima.

", di Alberto Peripolli, Freelance @Tecnobit @Tecrail @Rima. 12:05 - 12:40. " Vivere serenamente con Laravel ", di Roberto Butti, Developer Relations Engineer @ Storyblok.

", di Roberto Butti, Developer Relations Engineer @ Storyblok. 12:40 - 13:15. " Livewire vs InertiaJS: quale scegliere? ", di Jenno Ramcaj, Co-founder @ Magmatic.

", di Jenno Ramcaj, Co-founder @ Magmatic. 14:50 - 15:30. " Laravel containerizzato per AWS Fargate ", di Gabriele Cavigiolo, Senior Be & DevOPs Specialist.

", di Gabriele Cavigiolo, Senior Be & DevOPs Specialist. 15:30 - 16:10. " Event Sourcing con Laravel ", di Christian Nastasi, IT Training Manager @ Facile.it.

", di Christian Nastasi, IT Training Manager @ Facile.it. 16:35 - 17:15. " FilamentPHP: il tuo admin panel sotto steroidi! ", di Davide Cariola, Product Owner Hackademy Part-time @ Aulab.

", di Davide Cariola, Product Owner Hackademy Part-time @ Aulab. 17:15 - 17:55. "Monitorare i software fa schifo", di Valerio Barbera, CTO @ Inspector.dev.

La schedule completa di benvenuto da parte del GrUSP che ha organizzato l'evento, orari di pause caffè, pausa pranzo, Lightning talk e chiusura sono disponibili sul sito ufficiale dell'iniziativa.

Pre-party e vueday

Vuoi conoscere gli speaker del laravelday? Mercoledì 11 ottobre alle ore 21 sul canale YouTube del GrUSP potrai incontrarli tutti e avere maggiori dettagli sui contenuti che saranno proposti nel corso della manifestazione!

Il giorno dopo il laravelday (venerdì 10 Novembre), sempre presso l'hotel San Marco di Verona, si terrà il vueday, la conferenza GrUSP dedicata a Vue.js. Con il biglietto per laravelday puoi avere inoltre uno sconto sul biglietto per partecipare al vueday!

Assicurati un posto al laravelday (con lo sconto!)

Gli organizzatori del laravelday hanno riservato uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto per i lettori di HTML.it. Usa il codice media_HTMLIT per l'acquisto e partecipa alla principale conferenza italiana dedicata esclusivamente a Laravel!