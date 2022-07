Laptop Intel Celeron N, SCONTO FOLLE DI 630,00€ su Amazon!

Su Amazon trovi in questo momento una di quelle promozioni da non lasciarsi scappare, soprattutto se si è alla ricrca di un prodotto super professionale ma a prezzo medio basso. Stiamo parlando di un notebook caratterizzato da un pannello da 13,3'', un processore Intel Celeron N e un sistema operativo Windows 10 con in più 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Un dispositivo che, come potete intuire dalle specifiche, è perfetto per svolgere diverse funzioni. Leggero, mobile e potente, aiuta l’utente a svolgere più facilmente ogni attività, dal lavoro al relax e costa davvero una miseria, se rapportato al prezzo di listino: puoi infatti farlo tuo a soli 269 euro, ovverosia con uno sconto incredibile di ben 630 euro!

Jumper laptop, potenza, leggerezza e prezzo basso

Il dispositivo, progettato con il design e le funzionalità premium, integra feature e caratteristiche che confermano l’impegno dell’azienda nel produrre device leggeri, innovativi, ma anche funzionali sia per l’utenza consumer che per il business. Leggero, mobile e potente, ti aiuta a svolgere più facilmente ogni attività, dal lavoro al relax, e lo porti dove vuoi. Con un peso di soli 1,23 kg, l'ultrabook è leggero e facile da trasportare, quindi è adatto per viaggi di lavoro o studi.

Entrando nel dettaglio, il laptop da ufficio da 13,3 pollici dispone di uno schermo IPS FHD ultra sottile da 8 mm con maggiore curvatura dei bordi, uno schermo più confortevole e un campo visivo più ampio. Goditi immagini nitide e una risoluzione Full HD 1920 x 1080 per dare una nuova dimensione ai tuoi contenuti digitali. Fotocamera frontale ad alta definizione per semplici riunioni e comunicazioni online.

Non male nemmeno la questione connettività, con una buona varietà di opzioni di connessione esterne dei dispositivi tra ingressi USB 3.0x 2, slot per scheda TF, mini HDMI, o e poi WiFi a doppia banda, Bluetooth wireless, e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.