Laptop HP: schermo da 14 pollici e processore Intel Celeron

Notebook HP con Windows 11 Home in modalità S , ottimizzata per la sicurezza.

Dotato di processore Intel Celeron N4120 che raggiunge una frequenza di boost fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, 4 core e 4 thread e Chipset Intel Integrated SoC.

E ancora in merito al design disponi di un chassis di colore Natural Silver, Webcam HP TrueVision 720p HD, 1 HDMI, Lettore SD, 1 USB Type-C, 2 USB Type-A, Jack Audio Cuffie/Microfono. Tutto ciò con un peso di 1,46kg e uno spessore di 1,79 cm.

Display da 14 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p , diagonale da 35,6 cm, Antiriflesso, Slim, Micro-Edge, Luminosità di 220 Nits, volume colore 45% NTSC

Per quanto riguarda invece la memoria questo laptop HP presenta 4GB DDR4 di RAM integrata e non espandibile (1 x 4GB), frequenza da 2400MHz, SSD SATA 3 TLC M.2 da 128GB per un avvio istantaneo, 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi.

E ancora tastiera standard con corsa dei tasti lineare con un feed equilibrato, telaio rigido e robusto, digitazione silenziosa , realizzata con plastica riciclata.

La batteria ha una lunga durata, utile per chi lavora in mobilità e poi grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

