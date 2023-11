L’app Microsoft Paint include la funzionalità AI DALL-E Cocreator

Lo scorso settembre, sono state scoperte delle stringhe di codice in Microsoft Paint che mostravano una nuova una funzionalità chiamata Cocreator, capace di generare immagini grazie all'intelligenza artificiale. Nello stesso mese, Microsoft ha poi confermato che tale funzionalità sarebbe stata aggiunta all'app Paint per i membri del programma Windows Insider. Tuttavia, nel corso di questa settimana, alcuni utenti su X (ex Twitter) avrebbero affermato che Microsoft ha rilasciato silenziosamente questa funzionalità, basata su DALL-E, per tutti gli utenti di Microsoft Paint. A prova di ciò, l’utente gogetgpt.com ha pubblicato un post sul proprio account X secondo cui: “DALL-E 3 è disponibile in Paint già da adesso. L'integrazione viene fornita con l'ultimo aggiornamento di Windows 11. Niente più liste d'attesa, basta premere il pulsante Cocreator, descrivere la tua foto, scegliere uno stile e voilà! È tutto gratuito”.

DALL-E 3 is now available in Paint for everyone. The integration comes with the latest Windows 11 update. No more waiting lists, just hit the "Cocreator" button, describe your pic, choose a style, and voila! It's all free, and Paint is back in action. 🎨✨ #DALLE3 #Paint pic.twitter.com/fxocBl8spc — gogetgpt.com (@gogetgpt) November 28, 2023

Microsoft Paint: come funziona DALL-E Cocreator

Come già accennato, Cocreator è una nuova funzionalità di Paint che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare immagini a partire da testo. Come spiegato sulla pagina di supporto di Microsoft, per usare questo strumento, dopo aver aperto il pannello laterale Cocreator cliccando sull’apposita icona della barra degli strumenti di Paint, bisogna inserire la descrizione dell’immagine da creare. Per generare risultati corrispondenti alle proprie aspettative, bisogna essere il più precisi possibile. Dopo aver immesso il testo, è necessario scegliere uno stile e poi cliccare il pulsante Crea. Cocreator genererà tre diverse varianti dell'immagine richiesta. Per applicare l'immagine all'area di disegno di Paint e modificarla, basterà selezionarla dal pannello laterale.

Naturalmente, per usare Cocreator su Microsoft Paint è necessario avere un account Microsoft. Una volta abilitata la funzionalità, verranno assegnati 50 crediti all’utente, ciascuno di essi verrà utilizzato per generare un’immagine. Bisogna ricordare che al momento questa funzionalità supporta solo la lingua inglese ed è disponibile negli Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Australia, Canada, Germania e, fortunatamente, anche in Italia.