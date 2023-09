L'App AI Character.ai sta superando ChatGPT, vediamo perché

Negli ultimi tempi sono diverse le piattaforme che sfidano ChatGPT, ma non solo, sono intenzionate anche a superare il colosso dell'intelligenza artificiale. Una di queste è l'app Character.ai che permette di creare un chatbot personalizzato, disponibile per Android e iOS nei rispettivi store.

Character.ai: personalizza i personaggi AI

Character.ai è un'applicazione che attira a sé diverse curiosità, in quanto permette all'utente di creare un personaggio basato su un'intelligenza artificiale. Su Character.ai è infatti possibile creare un personaggio di fantasia e chiacchierare mediante intelligenza artificiale. In poche parole, un chatbot personale, con nome, foto e altre impostazioni del tutto personalizzate. Nello specifico è possibile scegliere il nome, l'aspetto, la personalità e la voce dei personaggi. Ma non solo, Character.ai permette di salvare le conversazioni e riprenderle in qualsiasi momento, condividere i personaggi e le conversazioni con altri utenti e integrare i personaggi con altre app o servizi.

Character.ai vs ChatGpt

Chatgpt è un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che ha fatto parlare molto di sé, ma nel tempo, altre realtà stanno emergendo e proponendo un approccio diverso da quello di ChatGPT. Tra queste, Character.ai si sta distinguendo per le sue caratteristiche uniche e innovative. Come già detto, una delle attrattive di Character.ai è la sua personalizzazione, ma non solo, nel dettaglio i punti di forza di Character.ai sono:

Maggiore personalizzazione : Character.ai offre agli utenti la possibilità di creare i propri personaggi su misura, scegliendo tra diverse opzioni di personalizzazione, gli utenti possono anche modificare i personaggi esistenti o scegliere tra quelli creati da altri utenti:

: Character.ai offre agli utenti la possibilità di creare i propri personaggi su misura, scegliendo tra diverse opzioni di personalizzazione, gli utenti possono anche modificare i personaggi esistenti o scegliere tra quelli creati da altri utenti: Coerenza maggiore : Character.ai promette di gestire una maggiore coerenza nelle risposte dei personaggi, grazie a un sistema di memoria che tiene traccia delle informazioni rilevanti per il personaggio, come il nome, l'età, gli hobby, i gusti e altro;

: Character.ai promette di gestire una maggiore coerenza nelle risposte dei personaggi, grazie a un sistema di memoria che tiene traccia delle informazioni rilevanti per il personaggio, come il nome, l'età, gli hobby, i gusti e altro; Qualità: Character.ai nasce con lo scopo di generare risposte più accurate e pertinenti.

Scaricare Character.ai

Dopo aver compreso le sue caratteristiche e i principali punti di forza, ecco come scaricare Character.ai per iniziare a personalizzare il proprio personaggio. Come abbiamo già detto, l'applicazione è disponibile per iOS e Android e per procedere è sufficiente recarsi nel proprio store di riferimento cercare Character.ai e selezionare ottieni. A questo punto quando l’applicazione è sul proprio smartphone basterà aprirla e provarla. Attenzione però è possibile provare alcune funzioni anche senza accedere, ma nel caso in cui si desidera, ad esempio, creare il personaggio, è necessario creare il proprio account. Per procedere con la creazione dell’account è necessario selezionare “Create” e Scegliere “Sign up”, selezionare la preferenza di accesso, tra cui le mail, l'account Google, l'account Apple e altri e terminare con l’accettazione dei consensi. A questo punto il profilo è creato e le funzioni di Character.ai sono pronte per essere testate.

Creare un personaggio su Character.ai

La particolarità di questa applicazione è sicuramente la possibilità di creare un personaggio. Per questo motivo è importante capire come dare vita al proprio personaggio, l'applicazione è molto intuitiva ed è disponibile in diverse lingue. Per questo creare il proprio personaggio è semplicissimo, basta seguire questi passaggi:

Aprire l’app;

Inserire il nome del personaggio;

Caricare una foto;

Inserire il saluto del personaggio;

Selezionare la visibilità, tra pubblico, non in elenco e privato;

Abilitare la generazione di immagine;

Aggiungere sottotitolo, descrizione e definizione del personaggio;

Terminare con “Crea”.

A questo punto il personaggio è pronto ed è in grado di comunicare a secondo delle impostazioni selezionate. Per vedere le proprie creazioni basta andare su “Profilo”. Invece, nella sezione esplora è possibile visualizzare i personaggi creati da altri utenti.

Character.ai il successo tra i giovanissimi

Il successo dell'app coinvolge soprattutto i più giovani, sicuramente il punto vincente di Character.ai è la possibilità di creare un'intelligenza artificiale che si discosta leggermente da ciò che è stato creato fino a oggi. In quanto permette di gestire come meglio si crede l'interazione fra umano e intelligenza artificiale. Come detto si parla di un'applicazione personalizzabile e la possibile di creare il proprio interlocutore attira un pubblico giovane, rispetto a ChatGPT. Infatti, secondo alcuni parametri quasi il 60% del pubblico di Character.ai è nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

La crescita di Character.ai

L'applicazione viene lanciata nel maggio 2023 e da allora la sua crescita non si è mai arrestata. Nel tempo la startup ha dichiarato di aver superato 1,7 milioni di installazioni nella prima settimana. La parte vincente è stata sicuramente la bravura a mantenere attivi gli utenti che hanno scaricato l’applicazione Al suo debutto. Questi numeri non valgono per la versione web in quanto ChatGPT supera gli utenti attivi ancora di gran lunga. L’arma vincente di Character.ai A oggi l’applicazione di Character.ai, disponibile sull’App Store e Google play, è un successo negli Stati Uniti, conta 4,2 milioni di utenti attivi mensili, paragonati ai 6 milioni di utenti attivi mensili per le app mobili di ChatGPT.

Il successo per ora è limitato agli Stati Uniti in quanto i dati a livello globale fanno luce a una differenza ancora molto ampia tra ChatGPT. Infatti. A livello globale i dati Android indicano che ChatGPT è ancora molto più avanti di Character.ai anche sui dispositivi mobili, con 22,5 milioni di utenti attivi mensili per ChatGPT contro 5,27 milioni per Character.ai.

Character.ai non perde punti neanche in estate

Character.ai sembra aver riscosso un grande successo anche nei mesi estivi. Di solito le applicazioni dell'intelligenza artificiale vedono un consumo principalmente nei mesi invernali, in quanto l'intelligenza artificiale è un supporto sia per il lavoro che per lo studio. A differenza di altri strumenti basati sull'intelligenza artificiale Character.ai è stata progettata principalmente per uno scopo di intrattenimento, più che di assistenza o di aiuto per determinati compiti. Per questo il successo non si è fermato, per l'applicazione, neanche d'estate. Discorso differente per il sito web che invece ha visto un calo anche in estate. In ogni caso lo sviluppo di questa applicazione non ha intenzione di interrompersi, in quanto, anche se sul mercato siano presenti numerosi generatori di personaggi IA, gli investitori hanno scommesso sui fondatori di Character.ai. Il futuro attende anche dei nuovi aggiornamenti e funzioni.