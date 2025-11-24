Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Lancia il tuo sito web con l'AI da 1,95€: offerta Hostinger per il Black Friday
Hostinger, in occasione del Black Friday, lancia uno sconto fino all'85% sui piani hosting con dominio incluso e website builder AI.
Eleonora Busi
Pubblicato il 24 nov 2025
La promo Hostinger Black Friday porta sconti fino all'85% sui piani di web hosting, con prezzi che partono da 1,95 euro al mese e includono 3 mesi extra oltre a dominio gratuito per un anno. Un vantaggio immediato per chi vuole avviare, migliorare o rilanciare il proprio sito grazie a strumenti AI, sicurezza avanzata e supporto 24/7.

Approfitta degli sconti fino all'85%

Una promo Black Friday per il tuo progetto online

I piani Premium, Business e Cloud Startup sono adatti per qualsiasi esigenza: dai siti web personali ai progetti aziendali più complessi. I prezzi? In occasione del Black Friday si parla di 1,95 euro al mese per il piano Premium, 2,75 euro per Business e 7,45 euro per Cloud Startup, tutti con 3 mesi extra inclusi.

Ogni piano offre SSL illimitati, dominio gratuito per un anno, backup automatici, email professionali, traffico web illimitato in base al piano e una dashboard intuitiva per gestire tutto facilmente. Le prestazioni sono ottimizzate da CDN gratuita, uptime garantito al 99,9% e protezioni di sicurezza avanzate.

Crea il tuo sito con l’AI in pochi minuti

Hostinger include anche un AI Website Builder che permette di creare siti professionali in pochissimi passaggi grazie all'Intelligenza Artificiale, oltre a strumenti dedicati per WordPress, aggiornamenti automatici e l'agente AI Kodee che permette di gestire il sito tramite chat.

Oltre allo sconto fino all'85%, ogni piano è coperto dalla formula soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, senza rischi. L’attivazione è immediata, non ci sono costi nascosti e si può disdire in qualunque momento. Se vuoi lanciare un nuovo sito web o migliorarne uno esistente con un piano completo e di alta qualità, questa offerta fa per te: approfitta del Black Friday di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

